AMI präsentiert Neuentwicklungen im Bereich Kommissionieranlagen auf der LogiMAT

Spezialist für Förder-, Lager- und Automatisierungstechnik zeigt auf der Logistikmesse unter anderem Lösungen für die Pharmaindustrie

Messeanlage von AMI

(firmenpresse) - Luckenbach, 12. Januar 2017 - Die AMI Förder- und Lagertechnik GmbH ( www.ami-foerdertechnik.de) zeigt vom 14. bis 16. März auf der "LogiMAT 2017" in Stuttgart Intralogistiklösungen für verschiedene Branchen. Im Zuge dessen präsentiert das Unternehmen am Stand 1C03 in Halle 1 die Erweiterung des Portfolios in puncto automatische Kleinteilelager (AKL) und damit verbundene Kommissionierautomaten für die Pharmaindustrie. Des Weiteren stellt der Spezialist für Förder-, Lager- und Automatisierungstechnik Lösungen für die Handelsindustrie 4.0 vor und demonstriert eine Messeanlage mit neuen Komponenten.

Die Intralogistikbranche trifft sich unter dem Motto "Wandel gestalten: digital, vernetzt, innovativ" zur LogiMAT 2017. Internationale Aussteller zeigen innovative Lösungen, Produkte und Systeme für die Beschaffungs-, Lager-, Produktions- und Distributionslogistik.

Effiziente Lösungen für die Pharmaindustrie und Industrie 4.0

Apotheken sind auf eine effiziente Lagerung und Bearbeitung von Medikamenten angewiesen - etwa sieben Mal täglich werden die meisten von ihnen beliefert. Die AMI Förder- und Lagertechnik GmbH stellt dazu am Stand 1C03 in Halle 1 unter anderem ein neues Konzept im Bereich der automatischen Kleinteilelager (AKL) vor. Die hierbei von AMI offerierten Lösungen gewährleisten den Zugang zu allen Kleinteilen, erhöhen die Umschlagleistung, sichern eine optimale Raumausnutzung und reduzieren unter anderem die Zugriffszeiten. Das Unternehmen entwickelt und baut entsprechende Klein- und Großautomaten für die Industrie und den pharmazeutischen Groß- und Einzelhandel.

Darüber hinaus hat AMI Lösungen für die Industrie 4.0 im Messeportfolio. Exemplarisch für die zunehmenden Möglichkeiten durch vernetzte Systeme zeigt AMI anhand einer neuen Messeanlage, wie klassische intralogistische Komponenten im Einklang mit Automation funktionieren. Schwerlast- und Leichtfördertechnik, intelligente Automatisierungslösungen, Robotiksysteme, eine Palettenprüfstation und vieles mehr greifen hier ineinander.

"Die Nachfrage nach Allround-Systemen zum Handling der intralogistischen Prozesse ist groß. Gleichzeitig differieren die Anforderungen branchenspezifisch. Daher stellen wir auf der Messe individuell anpassbare und modulare Lösungen im Sinne der Vernetzung vor", erklärt Stefan Brenner, Geschäftsführer bei AMI.





Die AMI Förder- und Lagertechnik GmbH mit Sitz in Luckenbach wurde 1987 gegründet und verfügt über rund 100 Mitarbeiter. AMI hat sich auf Förderanlagen für den Materialfluss spezialisiert - vom Wareneingang über die Fertigung, Kommissionierung und Endkontrolle bis hin zum Versand. Dies umfasst sowohl Komponenten für die Automatisierung als auch Lösungen für die Leicht- und Schwerlastfördertechnik für Lasten zwischen 1 Gramm und 10 Tonnen. AMI bietet dabei die Planung, Konstruktion, Fertigung sowie Montage der Maschinen und Anlagen aus einer Hand. Neben der Realisierung von schlüsselfertigen Förderanlagen übernimmt das Unternehmen auch die Erweiterung bestehender Anlagen - ganz gleich, von welchem Hersteller und ob es sich um manuelle, teil- oder vollautomatisierte Lösungen handelt. Auch die Implementierung eines Materialflussrechners, eines Lagerverwaltungsrechners, eines Datennetzwerks oder eines Warenwirtschaftssystems gehört zum Leistungsspektrum. Der Kundenstamm besteht aus renommierten Unternehmen sämtlicher Branchen wie DHL, Birkenstock, Continental, PHOENIX Pharmahandel, Sanicare, REWE, Fujitsu Technology Solutions, Porsche Logistik, Daimler, Orsay und dm. www.ami-foerdertechnik.de

