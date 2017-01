Andreas Steinkrauß ist neuer duo-Geschäftsführer

Seitüber 20 Jahren im Unternehmen, sorgt der neue Mann an der Spitze für Kontinuität bei der duo Werbe- und Vertriebsservice GmbH

duo-Geschäftsführer Andreas Steinkrauß

(firmenpresse) - Alfeld, den 12. Januar 2017 - Der neue Geschäftsführer der duo Werbe- und Vertriebsservice GmbH, Andreas Steinkrauß, steht für eine kontinuierliche Weiterführung der bisherigen Unternehmensstrategie. Bevor Steinkrauß Ende 2016 alleiniger Geschäftsführer wurde, war er als Prokurist für duo tätig. Er bestätigt, den vorgegebenen Kurs in jeder Hinsicht beibehalten zu wollen: "Außer dem Wechsel an der Spitze wird es bei duo keine weiteren personellen Veränderungen geben", so Steinkrauß. Sein Vorgänger, Eckhard Deiters, hatte das Unternehmen zusammen mit Wolfgang Ott 1983 gegründet. In drei Jahrzehnten entwickelte sich duo zu einem der größten Direktverteilunternehmen in Niedersachsen. Nach seinem Ausscheiden im Dezember 2016 sprach Deiters seinem Nachfolger im Interview sein vollstes Vertrauen aus: "Andreas Steinkrauß ist sehr erfahren und seit 20 Jahren bei duo. Er kennt das Unternehmen in und auswendig und hat zum Erfolg von duo beigetragen."

Der neue duo-Geschäftsführer hat daher allen Grund, zuversichtlich in die Zukunft zu blicken: "Wir sind und bleiben ein serviceorientiertes Werbedistributionsunternehmen. Das beweist unser Team immer wieder aufs Neue durch reibungslose professionelle Zustellung von Werbung und von kostenlosen Zeitungen in ganz Niedersachsen sowie bei bundesweiten Verteilaktionen", so beschreibt Andreas Steinkrauß die Positionierung seines Unternehmen.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.duo-werbung.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die duo Werbe- und Vertriebsservice GmbH mit Sitz in Alfeld bei Hannover gehört zu den größten Prospektverteilunternehmen Niedersachsens. Das Leistungsangebot umfasst u. a. die regionale und bundesweite Prospektverteilung sowie die Zustellung von Tageszeitungen und Anzeigenblättern. Das Unternehmen ist seit über 30 Jahren am Markt tätig und seit über 20 Jahren Mitglied im WVO Verbund e. V., dem Branchenverbund der deutschen Zustellunternehmen. Als regelmäßig QS-geprüftes WVO-Mitglied erfüllt die duo Werbe- und Vertriebsservice GmbH die vom Verbund geforderten hohen Qualitätsstandards der Verteilbranche.

Dies ist eine Pressemitteilung von

duo Werbe- und Vertriebsservice GmbH

PresseKontakt / Agentur:

werberia GmbH

Yvonne Habermehl

Lenaustraße 95

60318 Frankfurt am Main

presse(at)werberia.de

069.13024390

http://www.werberia.de



Datum: 12.01.2017 - 11:15

Sprache: Deutsch

News-ID 1443635

Anzahl Zeichen: 1540

Kontakt-Informationen:

Firma: duo Werbe- und Vertriebsservice GmbH

Ansprechpartner: Andreas Steinkrauß

Stadt: Alfeld (Leine)

Telefon: 05181 84 13-0





Diese Pressemitteilung wurde bisher 68 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung