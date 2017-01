Heimat des Heiligen Valentin: Umbrien feiert im Februar die Liebe

(firmenpresse) - Frankfurt am Main, 9. Januar 2017. Für Romantiker ist der Valentinstag am 14. Februar ein alljährliches Highlight. Die umbrische Stadt Terni verlängert den „Tag der Liebenden“ und feiert den kompletten Februar lang mit Veranstaltungen rund um die Liebe und den Heiligen Valentin. Der Namensgeber des Valentinstages wurde 175 in Interamna, dem heutigen Terni, geboren. Besonders beliebt sind traditionelle umbrische Valentinsevents wie der Marathon oder die „Cioccolentino“, eine Messe, die sich ganz der Schokolade widmet.

Mythen rund um Ternis Stadtheiligen

Jedes Jahr aufs Neue können gläubige Liebespaare am 14. Februar in der Basilika San Valentino vor dem Sarkophag des Heiligen Valentin ihr Liebesversprechen erneuern. Der gebürtige Umbrer war laut Überlieferungen ein Bischof, Wunderwirker und Krankenheiler, der am 14. Februar 269 den Märtyrertod starb. Um das Leben von Ternis Stadtpatron ranken sich viele Legenden. Valentin soll zum Beispiel Liebende unterschiedlicher Glaubensrichtungen miteinander vermählt haben – gegen den Willen der staatlichen Obrigkeit. Der Wahrheitsgehalt dieser romantischen Geschichte ist allerdings nicht überliefert. Eindeutiger sind die Quellen, die besagen, dass Valentin schon in jungen Jahren Bischof von Terni wurde und als Wunderheiler Berühmtheit erlangte. Weil er nach seiner Verhaftung vor dem Kaiser das Götteropfer verweigert haben soll, wurde eingesperrt, gegeißelt und schließlich auf der Via Flaminia enthauptet. Seit 1644 ist Valentin der Patron der Stadt Terni und unter anderem der Schutzpatron der Verlobten und Liebenden.

Herzige Events und romantische Aktivitäten im Februar

Terni feiert den Heiligen Valentin und die Liebe nicht nur am 14. Februar. In der umbrischen Stadt gibt es im ganzen Februar Angebote mit Herz. Gläubige können bei Vorträgen und Gottesdiensten tiefer in die Geschichte von San Valentino eintauchen. Sportler nehmen am 19. Februar an einem der Highlights teil: Bei dem Marathon „Run vor Love“ dreht sich alles ums Herz. Start- und Zielbogen sind in Herzform, entlang der Strecke feuern die Zuschauer die Teilnehmer mit hunderten Herzluftballons an. Die Strecke verläuft durch Terni und die Valnerina - das idyllische Nera-Tal – sowie vorbei an den Cascate delle Marmore, die mit 165 Metern höchsten von Menschenhand geschaffenen Wasserfälle der Welt. Seit 2016 können Verliebte direkt an den Wasserfällen heiraten und sich somit vor einzigartiger Kulisse das Ja-Wort geben. Besucher, die sich (vorerst) lieber kulinarischen Freuden widmen wollen, sollten sich die „Cioccolentino“ nicht entgehen lassen. Von 11. bis 14. Februar verwandelt sich die Piazza della Repubblica zum Schokoladenparadies. Bei der Schoko-Messe dreht sich dieses Jahr alles um das Motto „#AmoriInCorso“ (grob: „Baustelle: Liebe“, angelehnt an das Verkehrsschild „Lavori in corso“ = „Bauarbeiten im Gange“). An dutzenden Ständen in der Innenstadt gibt es Kunst aus Schokolade wie Brautschuhe in Originalgröße, Trend-Süßigkeiten wie Schoko-Döner oder klassische Pralinen. Im Herbst findet übrigens in Umbrien das alljährlich stattfindende, größte Schokoladenfestival Europas mit noch mehr süßen Genüssen statt: die „Eurochocolate“ in Perugia.





Über Umbrien:

Umbrien mit seiner Hauptstadt Perugia ist eine Region für Kunst- und Kultur-Liebhaber, Naturfreunde, Wanderer, Radfahrer, Gourmets und natürlich Pilger. Mit seinen mittelalterlichen Städten erleben Reisende praktisch Museen unter freiem Himmel. Große Abwechslung und große Herausforderungen bietet die Natur. Sport und Abenteuer in Umbrien gibt es auf Flüssen, Seen und in den Bergen für diejenigen, die nicht stillhalten können: Canyoning, Rafting, Mountain Biken, Straßenradfahren, Klettern, Höhlenwandern oder Motorrad-Touren machen jeden Tag zu einem neuen Erlebnis. Die sieben Naturschutzgebiete Umbriens bieten besondere Pflanzen- und Tierwelten von großem naturwissenschaftlichem Interesse. Weitere Informationen unter www.umbriatourism.it/de

