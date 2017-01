Training und Wellness 2.0: MeridianSpa präsentiert eigene App

(firmenpresse) - Frankfurt, 11. Januar 2017. Ab sofort wird ein Besuch im MeridianSpa Skyline Plaza noch komfortabler: Der Premium-Anbieter für Fitness, Wellness und Bodycare präsentiert eine eigene App, mit der Nutzer ihren Trainingsplan verwalten, einen persönlichen Kursplan erstellen und interessenspezifische News erhalten können. Zudem lassen sich Bodycare-Anwendungen im AMAYÃNA Day Spa nun direkt über die App reservieren und bezahlen – bisher war dies nur per Anruf im Service-Center oder direkt im MeridianSpa möglich. Die MeridianSpa-App steht im App Store und bei Google Play kostenfrei zum Download zur Verfügung.

Wie ist mein aktueller Trainingsfortschritt? Findet mein Yoga-Kurs wie geplant statt? Für wann hatte ich meinen Massagetermin vereinbart? Diese Fragen gehören ab jetzt der Vergangenheit an, denn mit der MeridianSpa- App haben Nutzer immer und überall alle wichtigen Informationen dabei. Neben einem allgemeinen Überblick über Öffnungszeiten, einer Anfahrtsbeschreibung oder direkter Kontaktdaten zeigt die App den Kursplan sowie aktuelle News, Hinweise und Aktionen des MeridianSpa Skyline Plaza.

Das Nutzerkonto ermöglicht Handybesitzern zudem Zugriff auf den eigenen Trainingsplan des elektronisch gesteuerten Kraftgerätezirkels eGym. Auf diese Weise lassen sich persönliche Trainingsdaten ganz einfach verwalten. Auch ein individueller Kursplan kann in der App angelegt werden, die den Nutzer bei aktuellen Änderungen umgehend informiert. Hinterlegt der Anwender in der App ein persönliches Interessenprofil, erhält er nur noch Informationen zu bevorstehenden Events, Specials und Aktionen, die seinen Vorlieben entsprechen.

Auch Nicht-Mitglieder, die sich kein Profil anlegen möchten, profitieren von der MeridianSpa-App: Übersichtlich finden sie alle wichtigen Informationen zum MeridianSpa Skyline Plaza auf einen Blick und können direkt in der App einen Termin zum Probetraining vereinbaren. Zudem lassen sich Beauty-Behandlungen, Massagen und Ayurveda-Anwendungen im AMAYÃNA Day Spa, inklusive einer Auswahl der Therapeuten, über die MeridianSpa-App buchen. Vereinbarte Termine werden anschließend bequem in der Startseite angezeigt.



Tipp: Alle, die jetzt im neuen Jahr mit mehr Fitness und Wohlgefühl starten möchten, profitieren von einem besonderen Angebot des MeridianSpa Skyline Plaza: Bis zum 28. Februar 2017 können Interessierte bei Abschluss einer Jahresmitgliedschaft die Aufnahmegebühr von 100 Euro sparen.

Weitere Informationen zum Angebot des MeridianSpa Skyline Plaza erhalten Interessierte auf www.meridianspa.de.



Über MeridianSpa:

Über MeridianSpa:

Das 1984 in Hamburg gegründete Unternehmen MeridianSpa bietet in seinen acht Anlagen in Hamburg, Berlin, Kiel und Frankfurt seinen 36.000 Mitgliedern und zahlreichen Tagesgästen Fitness, Wellness und Bodycare auf Premium-Niveau unter einem Dach und in einem besonderen Ambiente. Erstklassige Kraft- und Ausdauergeräte und ein umfangreiches Kursprogramm lassen das Training für jeden einzelnen zum Erlebnis werden. Der weiträumige Wellness-Bereich mit verschiedensten Saunen und Pool sowie großzügigen Außenbereichen bietet Entspannung pur. Abgerundet wird das ganzheitliche Angebot durch das AMAYÃNA Day Spa mit Beauty-Behandlungen, Massagen und Ayurveda-Anwendungen. Sowohl sportlich interessierte als auch Erholung suchende Großstadtmenschen jeden Alters nutzen MeridianSpa regelmäßig für ihren Urlaub im Alltag, um sich anschließend zu fühlen wie neugeboren.



global communication experts

Pressekontakt:

Global Communication Experts GmbH

Marie-Sarah Baier | Doris Palito Schneider

Hanauer Landstraße 184, 60314 Frankfurt am Main

Tel.: + 49 (0)69 175371 -042 / -046

Fax: + 49 (0)69 175371 -043 / -047

presse.meridianspafrankfurt(at)gce-agency.com

www.gce-agency.com



Firma: global communication experts

Ansprechpartner: Marie-Sarah Baier

Stadt: Frankfurt



