phoenix Live: Jahresauftaktklausur der SPD-Bundestagsfraktion& Neujahrsklausur der B'90/Grünen-Bundestagsfraktion - ab Donnerstag, 12. Januar 2017, 14.30 Uhr

(ots) - Am 12. und 13. Januar 2017 findet in Berlin die

Jahresauftaktklausur der SPD-Bundestagsfraktion statt. Schwerpunkte

der Klausur, in der Weichen für die anstehenden Landtagswahlen im

Saarland, in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und für die

Bundestagswahl im September gestellt werden, werden die innere

Sicherheit, Fragen der sozialen Gerechtigkeit sowie arbeits- und

europapolitische Inhalte sein. BKA-Präsident Holger Münch und

DGB-Chef Rainer Hoffmann werden zu Gast sein. phoenix überträgt das

Auftakt-Statement von Thomas Oppermann am 12. Januar 2017 um ca.

14.30 Uhr live, genauso wie die Abschluss-Pressekonferenz mit ihm am

13. Januar 2017 um ca. 13.30 Uhr.



Die B'90/Grünen-Bundestagsfraktion trifft sich in dieser Woche in

Weimar zu ihrer Neujahrsklausur, um über Themen wie Cybersicherheit

und Klimapolitik zu diskutieren. phoenix zeigt am 13. Januar 2017 die

Abschluss-Pressekonferenz der Fraktionsvorsitzenden Katrin

Göring-Eckardt und Anton Hofreiter aus der Weimarhalle um ca. 12.30

Uhr live und bietet Analysen und Hintergründe.







Datum: 12.01.2017 - 11:09

