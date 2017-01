Connected Living ConnFerence 2017 / Der Mensch im Fokus der Digitalen Transformation

(ots) - Gemeinsame Veranstaltung von Connected Living und

heise Events zur Digitalen Transformation und zum Digital Vernetzten

Leben



Internet der Dinge, Smart Home und Digital Vernetztes Leben: Die

digitale Transformation bestimmt unsere Zukunft - im Beruf sowie im

privaten Umfeld.



Die 3. Connected Living ConnFerence, am 15. und 16. Februar 2017

im Meliá-Hotel in Berlin, wird gemeinsam von heise Events und dem

Connected Living e. V. veranstaltet und beleuchtet die Potenziale,

die das vernetzte Leben Unternehmen bietet und verdeutlich

zielgerichtet, wie sich die Unternehmen im digitalen Zeitalter

verändern müssen, um diese Potenziale ausschöpfen zu können. Dabei

werden unter anderem die zentralen Fragen geklärt, welche Bedürfnisse

Kunden haben und, daran anknüpfend, welche digitalen Produkte und

Services entwickelt werden sollten, wie mit neuen Lösungen

Alleinstellungsmerkmale entwickelt werden und sich Unternehmen der

unterschiedlichen Branchen im vernetzten Leben im Markt platzieren

können.



Im Leben von Morgen wird alles vernetzt sein. Wir betreten nicht

mehr nur das Smarte Haus, das vernetzte Leben geht längst darüber

hinaus. Die Anwendungsfelder Wohnen, Mobilität, Gesundheit, Gebäude

sowie Städte verschmelzen im zukünftigen "Internet of Everything" zu

ganzheitlichen und branchenübergreifenden Lösungen. Neue Produkte und

Services schaffen bisher ungeahnte Freiräume in den verschiedensten

Bereichen des vernetzten Lebens.



Die Connected Living ConnFerence ist eine Mischung aus Top-Level

Keynotes, interaktiven Workshops, einem CXO-Roundtable,

Startup-Pitches und Networking. Angesprochen werden Unternehmen mit

Anknüpfungspunkten in den Bereichen Smart Home, Connected Health &

Care, Connected Energy und Connected Devices. Auch Unternehmen, die

von den Chancen der Digitalen Transformation profitieren wollen und



können oder sich stark beeinflusst fühlen, zählen zur Zielgruppe.



Der Connected Living-Vorstandsvorsitzende Prof. Dr. Dr. Sahin

Albayrak betont die Vielschichtigkeit und Bedeutung des Events und

die Möglichkeiten, die es bereithält: "Die Connected Living

ConnFerence 2017 bietet Unternehmen das Forum, sich über aktuelle

Entwicklungen und zukünftige Trends in allen Bereichen des Vernetzten

Lebens zu informieren und wertvolle Kontakte zu knüpfen. In den

unterschiedlichen Formaten und Themenblöcken zeigen wir unseren

Gästen, wie sich die Digitale Transformation auf ihr jeweiliges

Business auswirken wird und wie bislang ungenutzte Potenziale

erschlossen werden können."



Zu den Top-Speakern zählen u. a. Dr. Heinrich Arnold, Chief

Executive Officer Detecon; Prof. Dr. Dr. Sahin Albayrak, Leiter

DAI-Labor der Technischen Universität Berlin, Dr. Dirk Stenkamp,

Vorsitzender des Vorstand der TÜV NORD AG, Ingeborg Esser,

Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes deutscher Wohnungs- und

Immobilienunternehmen e. V. sowie Dr. Norbert Verweyen,

Geschäftsbereichsleiter Effizienz innogy SE.



"Ein intelligent vernetztes Zuhause ist keine Science-Fiction:

Schon heute sprechen Geräte miteinander und lassen sich direkt über

eine Sprachsteuerung oder über eine App auf dem Smartphone, Tablet

oder PC steuern. Neue Entwicklungen ergeben sich aus der zunehmenden

Digitalisierung und Vernetzung, immer mehr IoT-fähige Geräte können

in Smart-Home-Lösungen integriert werden", sagt Dr. Norbert Verweyen,

Bereichsleiter Effizienz bei innogy.



Das Konferenzticket für die 2-tägige Connected Living ConnFerence

kostet 940 Euro. Bis zum 13. Januar gibt es das Ticket noch zum

Frühbucherpreis von 799 Euro. Für Connected Living-Mitglieder kostet

das Frühbucherticket bis zum 13. Januar 599Euro, danach 705 Euro.

Anmeldung und Details zum Programm unter

https://www.heise-events.de/connected-living.



Journalisten melden sich zur Akkreditierung bei Sylke Wilde:

sy(at)heise.de.







Pressekontakt:

Sylke Wilde

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Heise Medien

Karl-Wiechert-Allee 10

30625 Hannover

Work Telefon: +49 511 5352-290

sylke.wilde(at)heise.de



