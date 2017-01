Studie: Wer sichöfter wiegt, nimmt schneller ab // Withings (FOTO)

(ots) -

Eine aktuelle Studie von Withings (www.withings.com) zeigt, wie

jeder im neuen Jahr sein Wunschgewicht erreichen kann.



Wer sich häufiger wiegt, nimmt schneller ab



Während die meisten den Schritt auf die Waage meiden, ist genau

das der Schlüssel zum Erfolg. Wer sich häufiger wiegt, hält

erfolgreicher sein Gewicht oder nimmt schneller ab.



Es zeigt sich, dass jene, die ihr Gewicht gehalten haben, sich von

September bis Dezember öfter gewogen haben (durchschnittlich 3,2 Mal

pro Woche) als solche, die zugenommen haben (durchschnittlich 1,7 Mal

pro Woche).



Wer sich ein Zielgewicht setzt, nimmt schneller ab



Wer auf Nummer sicher gehen will, setzt sich ein Wunschgewicht,

denn Personen, die ein Gewichtsziel vor Augen haben, nehmen seltener

zu und werden dadurch motiviert.



Personen, die sich ein Ziel setzen, nehmen außerdem erfolgreicher

ab, bzw. halten ihr Gewicht (78 Prozent).



Wer sich mehr bewegt, nimmt schneller ab



Diejenigen, die mindestens 8.000 Schritte am Tag gehen, was

ungefähr 45 Minuten Bewegung entspricht, können die Erfolgsquote auf

80 Prozent hochschrauben.



Über die Studie



Die Nokia-Tochter und der Pionier der Connected Health Bewegung

Withings hat 126.000 europäische Datensätze seiner intelligenten

Waagen analysiert und ausgewertet. Davon allein 65.000 Daten aus

Deutschland.



Mit den Waagen von Withings noch mehr Gewicht verlieren



Body Cardio ist eine smarte Personenwaage, die neben dem Gewicht

auch die Körperzusammensetzung misst und gleichzeitig auf die

Herzgesundheit Acht gibt.



Body Cardio ist die erste Waage, die die Pulswellengeschwindigkeit

misst, ein wichtiger Indikator für die Herz-Kreislauf-Gesundheit.



UVP: 179,95 Euro



Body misst Gewicht, BMI, gesamtes Körperfett und prozentualen



Wasseranteil sowie Muskel- und Körpermasse.



Das Display der Waage zeigt bei Wunsch den Gewichtstrend der

letzten Messungen an sowie die tägliche Wettervorschau.



UVP: 129,95 Euro



Über Withings



Withings, eine Nokia-Tochter, gilt als Pionier der Connected

Health Bewegung. Das Unternehmen entwickelt schöne und intelligente

Produkte sowie Dienstleistungen, die es Nutzern erlaubt, glücklicher

und gesünder zu leben. Withings wurde 2009 von den Visionären Cédric

Hutchings und Eric Carreel gegründet und im Mai 2016 von Nokia

Technologies gekauft. Gemeinsam treiben beide Unternehmen

Innovationen im Bereich Digital Health voran.



Das preisgekrönte Spektrum von Withings Produkten reicht von

vielseitigen Activity Trackern (Withings Pulse Ox, Activité und Go),

der WLAN-Waage und Gesundheitsstation Body Cardio, über das kabellose

Blutdruckmessgerät Wireless Blood Pressure Monitor, einer

Sicherheitskamera, die die Raumluftqualität überprüft (Withings

Home), dem intelligenten Schläfenthermometer Withings Thermo bis hin

zum fortschrittlichen Schlafsystem Withings Aura. Alle gesammelten

Daten werden in den Withings Apps aufbereitet und sorgen für die

nötige Motivation, einen gesünderen Lifestyle zu leben.







