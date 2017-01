Sounds like California: 808audio bringt Bluetooth-Lautsprecher CANZ PLUS nach Deutschland - kraftvoller 360 Grad Klang, 6 Stunden Akkulaufzeit

Der kabellose Bluetooth-Lautsprecher CANZ PLUS ist ab sofort in Deutschland erhältlich.

(firmenpresse) - Die kalifornischen Soundspezialisten von 808audio bringen mit dem CANZ PLUS einen neuen kompakten Bluetooth-Lautsprecher nach Deutschland. Der runde Speaker klingt durch seine 360 Grad Wiedergabe in alle Richtungen gleich gut - und das bis zu 6 Stunden am Stück! Durch die integrierte Freisprecheinrichtung lässt sich zudem direkt telefonieren. Die Bedienung ist kinderleicht: Innerhalb weniger Sekunden sind Smartphone oder Tablet per Bluetooth verbunden und die Musik wird mit kraftvollen Bässen wiedergegeben. Somit ist der CANZ PLUS der perfekte kabellose Spielpartner für alle Gelegenheiten - ob zu Hause oder unterwegs. Der jüngste Streich der 808audio Entwickler passt darüber hinaus perfekt zum individuellen Stil, denn er ist in drei stylischen Farben verfügbar.

Pulheim, 21. Dezember 2016 - Mit dem CANZ PLUS gibt es guten Klang in jeder Richtung. Das ist in diesem Fall nicht nur im übertragenen Sinne also bezüglich der Musikrichtung gemeint sondern auch ganz wörtlich: Dank seiner kreisrunden Grundfläche und dem nach oben gerichteten Lautsprecher produziert der kompakte Lautsprecher ein erstaunlich räumliches, sattes Klangbild - in jeder Richtung. So findet der CANZ PLUS von 808audio die perfekte Balance zwischen günstigem Preis, herausragender Verarbeitung, optimaler Klangqualität und einfacher Bedienung - und das alles in drei trendigen Farben: Schwarz, Blau und Gun Metal.

Einfach zu bedienen und einfach gut

Der CANZ PLUS von 808audio sorgt für erstklassigen Sound und das ganz einfach: Mit nur wenigen Klicks ist ein Smartphone oder Tablet verbunden und nutzt den kompakten Lautsprecher dank Bluetooth-Anbindung dann als externen Lautsprecher. Einmal miteinander verknüpft, verbinden sich die beiden Komponenten automatisch wieder, sobald sie sich innerhalb der Bluetooth-Reichweite (bis zu zehn Meter) befinden. Dafür benötigt der Nutzer nicht einmal eine spezielle App: Sobald auf dem Mobilgerät wie gewohnt die Wiedergabe gestartet wird, erklingt der Sound automatisch mit vollen Mitten, glasklaren Höhen und präzisem Bass aus dem CANZ PLUS.

Smarte Zusatzfunktionen für maximalen Komfort

Nicht nur beim mobilen Musikgenuss besticht der CANZ PLUS mit enormem Komfort, auch wenn zwischendurch ein Telefonat geführt werden will, brilliert der Lautsprecher: Eine eingebaute Freisprecheinrichtung macht das Telefonieren enorm komfortabel - egal ob alleine oder gemeinsam mit Freunden. Das alles bietet der enorm kompakte Lautsprecher völlig kabellos, denn während die Audiodaten per Bluetooth ausgetauscht werden, kommt der Strom vom integrierten Akku: Bis zu sechs Stunden am Stück tut der CANZ PLUS zuverlässig seinen Dienst. Danach arbeitet er natürlich weiter, während er am Stromnetz oder per USB-Port geladen wird.

Legendäre Vorbilder. Makellose Ausführung. Es gab eine Zeit, in der Musik einfach anders klang. Eine Zeit, in der nicht eine TV-Jury, sondern legendäre DJs darüber entschieden, was gute und was schlechte Musik war. Eine Zeit, in der etwas so einfaches wie ein Mischpult die komplette Musikindustrie auf den Kopf stellen konnte.

Inspiriert von diesen Pioniertagen unvergleichlicher Musiklegenden wurde nun ein einzigartiger, griffiger Sound entwickelt. Die Lautsprecher von 808 Audio sind eine Hommage an diese Tage des Aufbruchs und der progressiven Musikexperimente - und bieten gleichzeitig grundsoliden Sound für alle Lebenslagen. Ebenso stylishes wie robustes Design und integrierte Akkus für viele Stunden mobiles Musikvergnügen sind die Markenzeichen dieser neuen Serie.

All das bietet 808 Audio zu extrem fairen und erschwinglichen Preisen und bringt Musik dorthin, wo sie hingehört: Auf die Straße, an den Strand, in den Park oder auch direkt nach Hause. Direkt vom Smartphone, Tablet oder Notebook und von den höchsten Tönen bis zum tiefsten Bass.

www.808audio.de

