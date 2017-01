Weihnachten noch besser machen: Zubehör von Oehlbach holt das Maximum aus allen Geschenken heraus

Mit den Premium-Produkten von Oehlbach Freude schenken.

(firmenpresse) - Heiligabend rückt mit großen Schritten näher und wer noch nicht alle Geschenke zusammen hat, mag so langsam ein wenig Nervosität verspüren. Speziell für Heimkino- und Audio-Begeisterte bietet das Oehlbach Portfolio eine reiche Auswahl an hochwertigen Geschenken, die im Handumdrehen aus einem sehr guten AV-Produkt ein absolut überragendes machen. Verschenken Sie deshalb dieses Jahr doch einfach mal ein Upgrade für bereits vorhandene Elektronikartikel - vom Bluetooth-Update per BTX 1000 oder BTT 5000 über Premium-HDMI-Kabel wie beispielsweise das XXL® Carb Connect MKII und Kopfhörerzubehör bis hin zu Smartphone-Accessoires (zum Beispiel die praktischen Anti Dust Pins) ist im Oehlbach Portfolio alles mit dabei. Und wenn Sie Elektronik-Artikel verschenken, tun Sie das doch direkt mit dem passenden Premium-Kabel dazu: Das Endergebnis - ob Audio oder Video - ist schließlich immer nur so gut, wie das schwächste Glied der AV-Kette.

Pulheim 15. Dezember 2016 - Das Weihnachtsfest steht vor der Tür und überraschenderweise fällt es wie jedes Jahr auf den 24. Dezember. Wem noch Geschenke für liebe Freunde und Verwandte fehlen, der sollte einen Blick ins Oehlbach Portfolio werfen: Speziell für Heimkino- und Audio-Begeisterte findet sich dort eine große Auswahl an praktischen und nützlichen Zubehör-Artikeln. Aber auch Smartphone-Besitzern kann man mit kleinen Accessoires eine große Weihnachtsfreude bereiten.

Aus Alt mach Neu: Bluetooth-Update für Audio-Equipment

Es muss nicht gleich eine neue Stereo-Anlage sein: Mit den Bluetooth-Produkten von Oehlbach verschenken Sie ein großartiges Update für bewährte und geliebte Audio-Produkte. Der Bluetooth-Empfänger BTX 1000 ermöglicht die Wiedergabe von Musik und Hörbüchern direkt vom Smartphone aus auf der großen Anlage.

Der Bluetooth-Sender BTT 5000 hingegen, macht den Anschluss von kabellosen Kopfhörern zum Kinderspiel. So müssen sich Ihre Freunde und Verwandten nicht von ihrem Equipment trennen und genießen gleichzeitig modernsten Audio-Komfort.

http://www.oehlbach.com/de/home-hifi/elektronik/btx-1000

http://www.oehlbach.com/de/home-hifi/elektronik/btt-5000

Immer eine gute Idee: Smartphone Zubehör verschenken

Damit machen Sie garantiert Jung und Alt eine große Freude zum Fest: Handy- und Smartphone-Zubehör liegt voll im Trend, macht den Alltag leichter und erhält den Wert der Technik. Oehlbach bietet ebenso stylishe wie hochwertige Anti Dust Pins für 3,5 mm Kopfhörerbuchsen. So sind die Anschlüsse am Smartphone oder Tablet nicht nur vor Feuchtigkeit, sondern auch vor Staub geschützt, wenn sie gerade nicht verwendet werden. Die Kopfhörerkabel wiederum sind während des Transports platzsparend und sicher im Oehlbach Easy Case aufbewahrt, welches ganz nebenbei auch ein für alle Mal den Kabelsalat bei den In-Ears beendet.

http://www.oehlbach.com/de/for-headphones/accessoires/

Schick und schonend: Kopfhörerhalter von Oehlbach

Für die Kopfhörer zu Hause hat Oehlbach ein breites Portfolio an hochwertigen Haltern entwickelt. Diese sehen nicht nur schick aus, sondern schonen auch das Material, so dass Freunde und Verwandte noch Länger Freude an ihren hochwertigen Klangwundern haben. Hier ist für jede Wohnumgebung und jeden Anwendungszweck das passende Produkt dabei.

http://www.oehlbach.com/de/for-headphones/kopfh%C3%B6rerst%C3%A4nder/

Spürbar mehr Klang: Pucks und Spikes für Lautsprecher und Subwoofer

Schenken Sie einfach besseren Sound! Mit den Pucks und Spikes von Oehlbach holen Ihre Freunde und Verwandten sofort noch mehr Qualität aus ihrem bestehenden Equipment heraus. Egal ob Lautsprecher oder Subwoofer, An- oder Entkoppeln: Hier werden Sie fündig und die Beschenkten werden vom Ergebnis begeistert sein.

http://www.oehlbach.com/de/home-hifi/pucks-spikes/

Das volle Potential ausschöpfen: Kabel von Oehlbach für beste Ergebnisse

Eine weitere ganz einfache Möglichkeit, die Audioqualität auf einen Schlag zu verbessern: Verschenken Sie hochwertige Kabel! Oehlbach gilt nicht umsonst seit Jahrzehnten als DER Kabelspezialist. Ersetzen Sie billige Meterware durch hochwertige Übertragungswege und erleben Sie gemeinsam mit Ihren Freunden und Verwandten den Unterschied. Sie werden Ihren Ohren - und im Fall von Videokabeln Ihren Augen - nicht trauen. Oehlbach führt aktuell beinahe 300 verschiedene Kabel im Sortiment und deckt damit alle nur erdenklichen Anwendungsbereiche im Audio-, Video-, Daten- und Stromversorgungsbereich ab. Nicht nur zu Weihnachten sondern das ganze Jahr über gibt es auf Oehlbach Kabel stolze 30 Jahre Garantie.

http://www.oehlbach.com/de/search?sSearch=kabel

Materialpflege aber richtig: Reinigungsutensilien von Oehlbach

Putzen gehört nicht gerade zu den Lieblingstätigkeiten der meisten Menschen. Wenn es aber um die geliebte Heimelektronik geht, werden aber oft sogar ausgeprägte Reinigungsmuffel zu Pedanten. Große Ratlosigkeit macht sich hier nur oft bei der Wahl der richtigen Putzutensilien breit: Welches Tuch darf an die edle Hochglanz-Oberfläche? Welches Reinigungsmittel geht schonend mit der Heimkino-Ausrüstung um? Oehlbach bietet eine große Auswahl an speziellen Pflegeutensilien für hochwertige AV-Komponenten inklusive nützlichen Reinigungstipps.

http://www.oehlbach.com/de/home-cinema/reinigung-pflege/

Machen Sie das Weihnachtsfest noch etwas schöner: Schenken Sie lieben Freunden und Verwandten ein Stück High-End von Oehlbach für zu Zuhause oder Unterwegs.





