PRG stattet Eröffnungsveranstaltung der Elbphilharmonie technisch aus

Am Abend des 11. Januars hatte das Warten ein Ende: Mit einer spektakulären Inszenierung hat die Eröffnung der Elbphilharmonie auch von außen alle Erwartungen übertroffen: Das Eröffnungskonzert wurde in Echtzeit visualisiert.





(firmenpresse) - Ein speziell für diesen Anlass entwickelter Algorithmus generierte aus bis zu 64 Live-Audio-Spuren des Konzerts visuelle Effekte, die Musik und Architektur eindrucksvoll auf den Außenwänden des neuen architektonischen Blickfangs der Hansestadt in Einklang bringen konnten. Dafür bespielten 27 Projektoren mit insgesamt mehr als 800.000 ANSI Lumen Lichtleistung den Kaispeicher A in einer Gesamtauflösung von 17.400 x 2.160 Pixel. Für die Beleuchtung und Effekte im Raum wurden mehr als 800 Scheinwerfer eingesetzt.



Im Auftrag der globalen Lead- Agentur Jung von Matt sowie gestalt communications übernahm PRG XL Video Deutschland die umfangreiche technische Ausstattung.



Jerry Appelt entwickelte das Lichtdesign für das Event, bei dem unter anderem PRG Best Boys, Icon Beams, Clay Paky Mythos und über 500 SGM LED-Leuchten zum Einsatz kamen. Der Videocontent wurde von der Offenbacher Designagentur Madhat erstellt und mit 24 Panasonic 31K Laserprojektoren sowie 3 Barco 40K Projektoren auf die Wände projiziert. Die technische Leitung verantwortete das Hamburger Planungsbüro Beacon. Ferner waren Entertainment Technology Concepts (ETC), Laserfabrik und kölnton an der Umsetzung der Veranstaltung beteiligt.



Die Production Resource Group AG (PRG XL Video – Eventdienstleistungen und Veranstaltungstechnik) ist ein Tochterunternehmen der amerikanischen Production Resource Group, L.L.C. (PRG), und betreibt in Deutschland Standorte in Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Stuttgart und München. Das Unternehmen, das in Deutschland die Marke „PRG XL Video“ verwendet, ist ein führender Full-Service-Anbieter der Veranstaltungsbranche und zum Beispiel für Agenturen, Unternehmen, Veranstalter und Fernsehsender tätig. Das Leistungsangebot von PRG XL Video reicht von der Unterstützung bei der Veranstaltungskonzeption über die Planung, Durchführung und technische Ausstattung von Veranstaltungen aller Art. Je nach Kundenwunsch werden einzelne Gewerke oder Generaldienstleistungen erbracht. Die Gesellschaft verfügt über langjährige internationale Erfahrung und besitzt den größten Vermietpark an Veranstaltungstechnik weltweit. In Deutschland beschäftigt PRG XL Video mehr als 300 qualifizierte Mitarbeiter aus verschiedenen Bereichen der Veranstaltungsbranche. International beschäftigt die PRG-Gruppe mehr als 3.000 Mitarbeiter.



