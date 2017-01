DIP-Partner AENGEVELT siedelt IT-Spezialisten CID GmbH neu in Berlin an

Im Rahmen der Unternehmensexpansion

(firmenpresse) - AENGEVELT betreut den international tätigen IT-Spezialisten “CID GmbH“ mit Hauptsitz im hessischen Freigericht nahe Frankfurt im Rahmen der Unternehmensexpansion bei der Suche für seinen ersten Standort in Berlin und vermittelt dazu einen Mietvertragsabschluss über rd. 285 m² Bürofläche in dem repräsentativen, denkmalgeschützten Büro-/Geschäftshaus “Rosenstraße 18-19" in Berlin-Mitte. Vermieter ist der Privatinvestor Dr. Thomas Bscher. Der neue Standort nimmt in Kürze seinen Betrieb auf.



„Freiheit, Toleranz und Kreativität machen Berlin seit mehr als 50 Jahren zu einer Stadt mit einem außergewöhnlichen Flair. Diese besondere Atmosphäre hat uns gefesselt - wir wollen ein Teil von ihr sein. Deshalb sind wir sehr glücklich, das Aengevelt in der Nähe des Stadtzentrums, direkt am Hackeschen Markt, unweit der Museumsinsel den idealen Standort für uns gefunden hat“, erläutert Alexander Lörch, Geschäftsführer der CID GmbH, und führt weiter aus: „Eine Bus- und eine Zughaltestelle direkt vor der Haustür sorgen für eine optimale Verkehrsanbindung. Umliegende Hotels und eine ganze Reihe an ausgezeichneten Restaurants und Geschäften bieten unseren Gästen und Kollegen beste Voraussetzungen für einen angenehmen Aufenthalt. All das hat uns bewogen, die Rosenstraße 19 als neues Domizil für zukünftige Aktivitäten in Deutschlands Hauptstadt auszuwählen. Damit folgen wir einem wichtigen Leitsatz: „Vorfahrt für treue Mitarbeiter.“ Denn es sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die unser Unternehmen überall, so auch in Berlin, auszeichnen. Sie allein verwandeln unser Netzwerk in eine große Familie aus hochqualifizierten, freundlichen, aufgeschlossenen und ambitionierten Fachleuten.“



„Der Standort in Berlin ist unsere neueste Denkfabrik für Softwareentwicklung, und wir haben eine hohe Nachfrage nach neuen Teammitgliedern. Außerdem werden wir in Berlin eine spezialisierte Abteilung mit dem Themenschwerpunkt „User Experience“ etablieren. Viele Herausforderungen warten. Deshalb freuen wir uns über jeden kreativen Kopf, der an unsere Tür klopft, um mehr über uns zu erfahren und zu verstehen, was uns jeden Tag antreibt und begeistert, und um sich unserem ehrgeizigen Unternehmen anzuschließen“, beschreibt Lörch die Ziele des neuen Berliner Standorts.





Über die “CID GmbH“

Seit fast 20 Jahren schreibt CID eine überprüfbare Erfolgsgeschichte, gekennzeichnet durch vielschichtige Softwareprojekte in den verschiedensten Branchen. Das Unternehmen verbindet moderne Technologien in komplexen Umgebungen mit höchsten Ansprüchen an Funktionalität, Anwenderfreundlichkeit und Verfügbarkeit. Dazu zählt die Fähigkeit, mit leistungsstarker und effizienter Technik innerhalb strukturierter Entwicklungsstufen zu performanten Lösungen zu kommen. Damit vergrößern Kunden das Potenzial ihrer Investitionen in Softwareanwendungen, die Teil ihrer geschäftskritischen Prozesse und IT-Infrastruktur sind. Weitere Informationen unter: www.cid.com



AENGEVELT ist Gründungsmitglied von "DIP – Deutsche Immobilien-Partner", dem zu den Branchenführern zählenden, 1988 gegründeten Verbund unabhängiger Immobiliendienstleister mit 9 Partnern an bundesweit mehr als 25 Standorten und 6 weiteren Spezialisten aus verschiedenen Service-Organisationen als „preferred partners" mit insgesamt über 550 Experten und einem jährlichen Transaktionsvolumen von rd. EUR 1,5 Mrd. aus vermittelten Immobilienverkäufen sowie mehr als 300.000 m² vermittelter gewerblicher Mietfläche (2015).





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.aengevelt.com



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

AENGEVELT IMMOBILIEN, gegründet 1910, ist mit rd. 125 Mitarbeitern an den Standorten Düsseldorf (Stammhaus), Berlin, Frankfurt/M., Leipzig, Magdeburg und Dresden einer der größten und erfahrensten Immobilien-Dienstleister Deutschlands und bietet seinen Kunden zusammen mit seinen Partnernetzwerken DIP – Deutsche Immobilien-Partner und IPP International Property Partners bundesweit und international eine umfassende kundenindividuelle Betreuung in den Marktsegmenten Büro, Einzelhandel, Logistik, Hotel und Wohnen.



Das Unternehmen begleitet und berät seine Kunden auf Basis seines umfangreichen wissenschaftlichen Immobilien-Research auf der gesamten Wertschöpfungsstrecke ihrer Liegenschaften – vom Einkauf über Projektinitiierung/-begleitung, Vermietung etc. bis hin zum Exit/Verkauf.



Ergebnis 2016: mehr als 125.000 Kundenberatungen und Objektbesichtigungen, ein Transaktionsvolumen aus vermittelten Immobilienverläufen von mehr als € 550 Mio. sowie eine gewerbliche Vermietungsleistung von rd. 250.000 m².



Hierbei lässt AENGEVELT regelmäßig seine Dienstleistungen durch ein unabhängiges Marktforschungsinstitut überprüfen. Das Ergebnis der letzten Befragung sind wiederum Bestnoten hinsichtlich der Kundenzufriedenheit: So würden 99% der Befragten AENGEVELT „auf jeden Fall“ bzw. „evtl.“ wieder als Dienstleister zu nutzen, ebenfalls 99% würden AENGEVELT „auf jeden Fall“ bzw. „evtl.“ Geschäftsfreunden oder Geschäftspartnern empfehlen.



Außerdem wurde AENGEVELT in einer Studie von FOCUS-MONEY als fairster Immobilienmakler ausgezeichnet und als einziger Makler in vier von fünf Kategorien mit „sehr gut“ bewertet (FOCUS-MONEY, Ausgabe 11/2016, 09.03.2016).



Um seinen Kunden eine völlig interessenunabhängige, marktorientierte Fachberatung zu garantieren, ist und bleibt AENGEVELT absolut banken-, versicherungs- und weisungsungebunden und damit frei von Allfinanz- und Konzernstrategien und pflegt zudem ein umfassendes Wertemanagement. Außerdem ist AENGEVELT seit 2008 DIN EN ISO9001: 2008 zertifiziert und gehörte 2010 zu den ersten Unternehmen der deutschen Immobilienwirtschaft, die von der „Initiative Corporate Governance der deutschen Immobilienwirtschaft e.V.“ (ICG) das Zertifikat „ComplianceManagement“ erhalten haben.

