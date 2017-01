BAU 2017: pro clima präsentiert neuen Superkleber für die Gebäudehülle - Auch bei Minusgraden: Anschlusskleber ORCON MULTIBOND zeigt sofort extreme Klebekraft (FOTO)

(ots) -

Er haftet sofort auf mineralischen Untergründen, selbst

Minustemperaturen auf Baustellen machen ihm nichts aus: Der neue

Anschlusskleber ORCON MULTIBOND unterstützt Handwerker bei der

schnellen, sauberen und sicheren Umsetzung der Anschlüsse für die

dichte Gebäudehülle. Der Kleber von der Rolle enthält die patentierte

SOLID-Kleber-Technik von pro clima.



"ORCON MULTIBOND ist wasserfest, frei von Weichmachern sowie

anderen schädlichen Inhaltsstoffen und hat beste Werte im

Schadstofftest. Wir achten darauf, dass unsere Produkte nicht nur

sehr gut kleben, sondern auch unbedenklich für Verarbeiter und

Bewohner sind", sagt Dipl.-Ing. (FH) Jens-Lüder Herms von der pro

clima Forschung und Entwicklung.



Für Verarbeiter ist ORCON MULTIBOND besonders praktisch, da der

Anschlusskleber sowohl für die Luftdichtung innen als auch für die

Winddichtung außen verwendet werden kann. Die Verarbeitung ist

bereits ab Minus 15°C möglich. Auch bei hohen Temperaturen wird die

Qualität der Anschlussverklebung nicht beeinträchtigt.



pro clima präsentiert ORCON MULTIBOND und weitere Produktneuheiten

vom 16. bis 21. Januar 2017 auf der BAU in München. Standbesucher

können die pro clima Produkte direkt am Messestand 200 in Halle B6

auf einer Aktionsfläche mit vielen 1:1-Übungsmodellen ausprobieren.



Weitere Infos:



Die Technische Daten zu ORCON MULTIBOND:

https://blog.proclima.com/de/files/2017/01/datenblatt.pdf



pro clima ist die Luft-und Winddichtungsmarke der Firma Moll

bauökologische Produkte GmbH. MOLL ein Unternehmen aus

Süddeutschland, das sich auf die Dichtung der Gebäudehülle

spezialisiert hat. Mit Hauptsitz in Schwetzingen (Baden-Württemberg)

entwickelt und produziert die Firma Systeme für

Wärmedämmkonstruktionen. Dazu gehören: Luftdichtung innen mit

Feuchtemanagement durch feuchtevariable Dampfbremsen, Winddichtung



außen mit aktivem Feuchtetransport (Unterspann- und Unterdeckbahnen,

Wandschalungsbahnen), Anschlusskleber, Klebebänder und Detaillösungen

mit Manschetten.Unter der Marke pro clima ist die Firma seit 20

Jahren in mehr als 35 Ländern weltweit aktiv.



Diese Pressemitteilung im pro clima Blog:

https://blog.proclima.com/de/2017/01/orcon-multibond/



Fotos zur Pressemitteilung zum kostenfreien Download ohne

Anmeldung: http://ots.de/xrcqB



Fotos der Neuheit auf flickr:

https://www.flickr.com/photos/proclima/albums/72157679056577155







Pressekontakt:

Heide Gentner

06202/2782-56

heide.gentner(at)proclima.de



