Der Berg ruft: Wer einmal auf Skiern gestanden hat, kommt wieder

(ots) - Umfrage: Die Deutschen und der Wintersport



- 72 Prozent der Deutschen waren schon einmal im Winterurlaub und

haben auf Skiern oder Snowboard gestanden

- Österreich ist die beliebteste Winter-Destination vor

Deutschland und der Schweiz

- Viele Deutsche scheuen die hohen Kosten im Winterurlaub



Drei von vier Deutschen waren schon mindestens einmal in ihrem

Leben im Winterurlaub und haben sich im Skifahren oder Snowboarden

ausprobiert. Wintersport ist also massentauglich geworden. Das ist

das Ergebnis einer Urlaubspiraten-Umfrage unter über 9.000 Usern der

Website. Damit stehen die Deutschen auf Platz 4 im europaweiten

Vergleich. Doch die hohen Kosten schrecken viele vom Winterurlaub ab.



Wintersport ist ansteckend



Wer einmal die frische Bergluft geschnuppert hat, ist offenbar

infiziert: Über 40 Prozent der Wintersport-Begeisterten haben schon

mindestens Dreimal auf den Brettern gestanden, die die Welt bedeuten.

Rund 13 Prozent der Deutschen geben sogar an, regelmäßig Wintersport

zu betreiben. Zum Vergleich: Bei den Österreichern stehen 55 Prozent

der Befragten häufig auf Skiern oder Snowboard. Die meisten Skihasen

(rund 60 Prozent) fahren mit ihrer Familie oder mit Freunden (50

Prozent) in die Berge. Rund 40 Prozent der Befragten waren auch schon

mit der Schule oder im Rahmen eines Feriencamps im Winterurlaub.



Österreich ist Anlaufstelle Nummer 1 für Wintersportfans



Unser Nachbarland Österreich ist die beliebteste Ski-Region unter

den Umfrageteilnehmern, gefolgt von den heimischen Gefilden und der

Schweiz. Andersherum fahren die Österreicher allerdings lieber nach

Italien zum Skifahren als nach Deutschland.



Frische Bergluft und Aktivurlaub locken



Fragt man die Wintersport-Begeisterten nach ihren Vorlieben, so

geben rund 37 Prozent an, die frische Bergluft zu genießen, rund 28



Prozent mögen es, aktiv und sportlich zu sein. Einige Wenige fahren

sogar extra wegen der Après-Ski-Partys oder dem deftigen Essen in die

Berge.



Und welche Gründe sprechen gegen einen Winterurlaub?



Diejenigen, die noch nie im Winterurlaub waren, geben neben einer

Kälte-Phobie und Desinteresse am Wintersport als Hinderungsgrund oft

die hohen Kosten für einen Skiurlaub an. Torsten Richter,

Reiseexperte der Urlaubspiraten weiß: "Zu Anreise- und

Übernachtungskosten kommen die Ausgaben für Skipass und Ausrüstung.

Da ist man schnell bei über 1.000 Euro pro Woche. Das kann oder will

sich nicht jeder leisten."



Top-Gründe, die gegen Winterurlaub sprechen



44 Prozent - Winterurlaub ist mir zu teuer.

28 Prozent - Ich mag die Kälte nicht.

25 Prozent - ich bin nicht interessiert an Wintersport.

16 Prozent - Ich habe Angst vor dem Skifahren/Snowboarden.

10 Prozent - Die Berge sind mir zu weit entfernt.



Die Urlaubspiraten wollen es jedem ermöglichen, frische Bergluft

zu schnuppern und bieten auch Winterurlaub für ein schmales Budget

an. Zu den Wintersport-Deals geht es hier:

https://www.urlaubspiraten.de/tag/skiurlaub



Übrigens: Wenn sie vor die Wahl zwischen Sommer- und Winterurlaub

gestellt werden, entscheiden sich fast 80 Prozent der Befragten für

den Sommerurlaub.



An der Umfrage haben im Dezember 2015 fast 20.000 User

teilgenommen, davon rund 9.000 User von urlaubspiraten.de.



Die ausführlichen Ergebnisse können Sie unter

press(at)holidaypirates.com anfragen.







