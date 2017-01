Perfekter Start ins neue Jahr: Plus X Award für PrimaDonna Elite Experience

(Neu-Isenburg, Januar 2017) Dynamisches Design, innovative Kaffeetechnologie und eine intuitive Bedienung – die PrimaDonna Elite Experience punktet auf ganzer Linie. Mit über 20 heißen Kaffee- und Milchspezialitäten, einer Teefunktion, mit diversen kalten Kaffee-Milch-Kreationen und sogar Kaffeecocktails begeistert sie jeden Kaffeegenießer. Italienisches Design in Premiumqualität und durchdachte Technik ziehen Design- und Technikfans in ihren Bann. Diese einzigartige Kombination überzeugte jetzt auch die internationale Jury des Plus X Awards. Die unabhängige Fachjury – renommierte Fachjournalisten und Branchenexperten – zeichnete das neue Flaggschiff der De’Longhi Kaffeevollautomaten nun in den vier Kategorien High Quality, Design, Bedienkomfort und Funktionalität aus. „Diese Auszeichnung freut uns sehr. Sie zeigt, dass wir mit der PrimaDonna Elite Experience erneut Maßstäbe in den Bereichen Design und Technik gesetzt haben und mit unseren innovativen Produkten den Geist der Zeit treffen“, erklärt Markus Heinig, Brand Manager De’Longhi.

(FOTO: De'Longhi) Die PrimaDonna Elite Experience von De'Longhi

(firmenpresse) - Technisch und optisch bildet die PrimaDonna Elite Experience die Spitze unter den Kaffeevollautomaten von De’Longhi. Ihre geschwungenen, dynamischen Linien, die weichen Kanten und das hochwertige Edelstahlgehäuse machen die Maschine zu einem absoluten Eyecatcher. Ein randlos integriertes 4,3-Zoll-Sensor-Touch-TFT-Farbdisplay sorgt für eine aufgeräumte Bedienoberfläche und einfachste Steuerung. Dank der vielen vorprogrammierten Rezepte mit unterschiedlichsten Individualisierungsmöglichkeiten sind besondere Genussmomente garantiert. Mit dem patentierten LatteCrema System und den vielen neuen Features und Zubehörteilen sind der Fantasie keine Grenzen mehr gesetzt. Dazu gehört unter anderem eine zusätzliche Mixkaraffe mit einem elektronisch gesteuerten Magnetrührsystem und zwei Aufsätzen – für leckere Trinkschokolade oder feinste heiße und kalte Kaffee- und Milchschaumkreationen. Kombiniert man die unterschiedlichen Funktionen der PrimaDonna Elite Experience, lassen sich abgesehen von den italienischen Klassikern auch neue Kaffee-Milch-Spezialitäten und sogar Kaffeecocktails zubereiten.



Weitere Informationen über De’Longhi sind auf der Website www.delonghi.de abrufbar.





Der italienische Elektrokonzern De’Longhi S.p.A. gehört zu den führenden Unternehmen seiner Branche. Mehr als 6.500 Mitarbeiter erwirtschafteten im Jahr 2015 über 1,89 Milliarden Euro Umsatz. Vom italienischen Treviso aus verkauft das Unternehmen seine Produkte weltweit, in über 100 Ländern. Das Sortiment umfasst Hunderte verschiedener Artikel, von der Espressomaschine über Bodenpflege bis hin zu mobilen Klimageräten. Seit 2001 gehört die Kenwood Appliances Plc. vollständig zu De’Longhi und die Aktien des Unternehmens werden an der Mailänder Börse gehandelt. 2012 erwarb De’Longhi von Procter & Gamble die Markenrechte an den Haushaltsgeräten der Traditionsmarke Braun.



Die De’Longhi Deutschland GmbH beschäftigt in Neu-Isenburg bei Frankfurt am Main rund 130 Mitarbeiter. Solide aufgestellt in den vier Geschäftssparten Heizen/Klimageräte/Luftbehandlung, Bügeln/Bodenpflege, Espresso/Kaffee und Food-Preparation, konnte das Unternehmen seinen Umsatz in den letzten Jahren kontinuierlich steigern, im Jahr 2015 auf 239 Millionen Euro. Das Unternehmen vertreibt Premiummarkenprodukte von De’Longhi, Kenwood und Braun und setzt im deutschen Markt auf eine Dreimarkenstrategie aus einer Hand.



Informationen über die Unternehmen der De’Longhi Group sind auf den Websites www.delonghi.de, www.kenwoodworld.de und www.braunhousehold.de abrufbar.

