Rheinische Post: Grüne wollen Fahrplan für Kohleausstieg bis 2037 beschließen/

Beschlusspapier der Fraktion: 20 schmutzigste Kohle-Kraftwerke sofort abschalten

(ots) - Deutschland soll nach dem Willen der

Grünen-Bundestagsfraktion innerhalb der kommenden 20 Jahre aus der

Kohleverstromung aussteigen und bereits in der kommenden Wahlperiode

die 20 schmutzigsten Kohle-Kraftwerke abschalten. Das geht aus dem

Beschlusspapier der Fraktion zum Kohleausstieg hervor, das der in

Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagausgabe)

vorliegt. Darin legt die Fraktion einen "konkreten und machbaren

Fahrplan" für den Kohleausstieg vor, wie es in dem Papier heißt, das

am Freitag beschlossen werden soll. Damit "machen wir einen

Vorschlag, die rechtlichen und finanziellen Voraussetzungen für ein

Ende der Kohleverstromung innerhalb der nächsten 20 Jahre zu

schaffen", so die Grünen. "Wichtig ist es vor allem, unverzüglich mit

dem Kohleausstieg zu beginnen", sagte Fraktionschef Anton Hofreiter

der Redaktion. "Wir wollen schon zu Beginn der nächsten

Legislaturperiode den Ausstieg aus den 20 schmutzigsten

Kohlekraftwerken", sagte Hofreiter. "Wir wollen die betroffenen

Regionen mit einem ,Strukturwandel-Fonds´ unterstützen, der von Bund

und Ländern gefüllt wird - damit die Menschen, die bisher noch in

der Kohleindustrie arbeiteten, eine Perspektive haben", sagte

Hofreiter. Die Kohlereviere sollten zu Modellregionen für den

Kohleausstieg werden. Die Öko-Partei korrigiert damit ihre

bisherigen, noch ambitionierteren Pläne. Auf dem jüngsten

Bundesparteitag hatten die Grünen den Kohleausstieg bereits bis 2025

gefordert, nun sprechen sie von 2037 als Enddatum. Ein

Bundestagsbeschluss solle den Ausstieg aus der Kohleverstromung

verbindlich einleiten, heißt es in dem Papier. In das

Bundesberggesetz solle ein Verbot eingeführt werden, neue Tagebaue zu

erschließen. "Nächster Schritt ist es, etwa 20 besonders schmutzige

Kohlekraftwerke sofort vom Netz zu nehmen, darunter die Altmeiler in

Neurath, Niederaußem, Jänschwalde, Frimmersdorf und Boxberg", heißt



es in dem Papier. Auch müssten "Vorkehrungen getroffen werden, um

gerade einkommensschwache Haushalte, aber auch die im harten

internationalen Wettbewerb stehenden stromintensiven Betriebe vor

Nachteilen ansteigender Stromkosten zu schützen", schreiben die

Grünen.



