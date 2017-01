TÜV Nord bescheinigt Primagas hohe Kundenzufriedenheit und Montagequalität

(ots) - Der Flüssiggasversorger Primagas konnte den TÜV

Nord erneut gleich zweifach überzeugen: Zum wiederholten Mal haben

die Experten das Krefelder Unternehmen mit dem Prüfzeichen "Geprüfte

Service- und Montagequalität" ausgezeichnet. Zusätzlich erhielt das

Unternehmen 2016 zum 4. Mal das Zertifikat "Geprüfte

Kundenzufriedenheit".



Bereits zum zweiten Mal in Folge hat der TÜV Nord den Krefelder

Flüssiggasversorger Primagas mit dem Siegel "Geprüfte Service- und

Montagequalität" ausgezeichnet. Mit einer Gesamtnote von 1,1 im

Bereich der Montagequalität konnte das Unternehmen das gute Niveau

der Vorjahre halten. Auch bei der Kundenzufriedenheit erzielte

Primagas 2016 wieder sehr gute Ergebnisse: 93 Prozent der befragten

Kunden gaben an, "zufrieden" oder "sehr zufrieden" mit dem Service zu

sein. Das Siegel "Geprüfte Kundenzufriedenheit" ist eine gute

Voraussetzung für Unternehmen, die eine Zertifizierung ihrer Service-

und Montagequalität anstreben. Diese erfordert darüber hinaus die

Auditierung der spezifischen Prozesse im Unternehmen und mehrere

Prüfungen der Montageleistung an Kundenanlagen vor Ort.



"Wir freuen uns, dass unsere Kunden zufrieden sind und wir zudem

auch den TÜV Nord erneut überzeugen konnten", sagt Thomas Landmann,

Verkaufsdirektor bei Primagas. "Wir analysieren regelmäßig das

Feedback von Kunden und Experten - sie helfen uns dabei, unser

Angebot und unseren Service stetig zu verbessern."



Primagas punktet gleich zweifach



92 Prozent der befragten Kunden sind "zufrieden" oder "sehr

zufrieden" mit der Planung und Installation ihrer Anlage. Das gilt

auch für über 90 Prozent der Befragten in Bezug auf die

Kundenbetreuung vor Ort. 95 Prozent würden sich wieder für Primagas

entscheiden. Die positive Einschätzung teilen auch die Experten vom

TÜV Nord: Um die Service- und Montagequalität zu prüfen, untersuchen



die Sachverständigen stichprobenartig bei Kunden Materialien, Montage

und Installation, Aufstellung und Einlagerung von Behältern sowie die

Dokumentation von Prüfunterlagen. Die Gesamtnote von 1,1 für die

Montagequalität bei Primagas bestätigt: Alle geprüften

Flüssiggasanlagen und Behälter erfüllen Standards über die Regelwerke

hinaus, sind fachgerecht eingebaut und verfügen über eine

ordnungsgemäße Dokumentation.



Nach der erfolgreichen Zertifizierung darf Primagas für ein

weiteres Jahr das Prüfzeichen "Geprüfte Service- und Montagequalität"

des TÜV Nord führen. Das ist nur Unternehmen vorbehalten, deren

Montagequalität mit 2,0 oder besser bewertet wurde. Um das Siegel

"Geprüfte Kundenzufriedenheit" zu erhalten, muss die

Weiterempfehlungsquote (bei Berechnung nach Net-Promoter-Score) bei

mindestens 35 Prozent liegen. Mit einer Durchschnittsnote von 1,1 bei

den Montageprüfungen und einer Weiterempfehlungsrate von 71 Prozent

übertrifft Primagas diese Vorgaben bei weitem.



Über das Unternehmen:



PRIMAGAS gehört zu den führenden Flüssiggas-Anbietern in

Deutschland. Der TÜV NORD attestierte PRIMAGAS mit dem Siegel

"Geprüfte Service- und Montagequalität" als erstem

Flüssiggas-Versorger in Deutschland hohe Qualität in gleich drei

Bereichen: Service, Kundenzufriedenheit und Montagestandards. Damit

ist PRIMAGAS in der Branche der ideale Partner für alle

Privathaushalte und Betriebe, die auf saubere Energien setzen. Rund

260 Mitarbeiter im Innen- und Außendienst sowie weit über 3.000

Vertriebspartner für den technischen Kundendienst beraten kompetent

in allen Fragen rund um das Flüssiggas. Durch eine bundesweite

Transportlogistik mit Zwischenlagern für mehrere Tausend Tonnen

Flüssiggas steht PRIMAGAS für eine zeitnahe und sichere Versorgung.

PRIMAGAS ist Teil der internationalen Initiative "Außergewöhnliche

Energie" und ist stolz darauf, mit Flüssiggas eine besonders

vielseitige und umweltschonende Energie zu vertreiben.







