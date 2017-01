Christian Tiedemann und Christian Claus steigen als geschäftsführende Gesellschafter bei PIA ein

Hamburg, 12. Januar 2017 – Neue Führungsspitze bei der PIA Performance Interactive Alliance: Christian Tiedemann und Christian Claus übernehmen als Gesellschafter die Geschäftsführung bei einer der führenden Digitalagenturgruppen Deutschlands.

(firmenpresse) - Die beiden kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit bei Commarco/Scholz & Friends, wo sie bereits von 2005 bis 2010 zusammenarbeiteten. Christian Tiedemann kommt von Commarco, wo er seit 2008 als Co-CEO tätig war. Seit 2016 hatte er außerdem die Rolle des Commercial Director bei WPP Germany inne. Christian Claus war seit 2010 bei Havas im Europa-Board für das Business Development verantwortlich und hat zudem in den vergangen beiden Jahren als CEO die Agenturgruppe in Deutschland geführt.



„Ich freue mich über die unternehmerische Herausforderung, das digitale Markenportfolio der PIA-Gruppe mit einem hochkarätigen Team von Spezialisten inhaltlich weiter zu entwickeln, auszubauen und in der Spitzengruppe der deutschen Digitalagenturgruppe zu verankern“, so der zukünftige Vorsitzende der Geschäftsführung, Christian Tiedemann.



Christian Claus, künftiger geschäftsführender Gesellschafter bei PIA, fügt hinzu: „PIA gibt uns die Möglichkeit, als Manager und Teilhaber, eine Digitalagenturgruppe mitzugestalten, die jenseits bestehender Agenturmodelle liegt und unseren Kunden und dem Markt die Lösungen bietet, die sie im Rahmen ihrer eigenen digitalen Transformation heute und zukünftig brauchen.“



„Wir freuen uns sehr, mit Christian Tiedemann und Christian Claus zwei Manager-Persönlich-keiten für die PIA gewonnen zu haben, die beide bewiesen haben, dass sie eine Agenturgruppe führen und nachhaltig weiterentwickeln können, indem sie die Chancen des Marktes mit den Anforderungen der Kunden verknüpfen", erklärt Dirk Schekerka, Geschäftsführer von Eigenkapitalinvestor Equistone Partners Europe in Deutschland. „Wir sind davon überzeugt, dass die beiden die Marktposition von PIA als Gruppe sowie der einzelnen, dazugehörigen Unternehmen weiter ausbauen werden.“



Der neuen Geschäftsführung wird auch zukünftig der amtierende Finanzchef Moritz Seuster angehören. Desweiteren wird die Geschäftsführung der PIA im Laufe des ersten Halbjahres noch um einen weiteren Geschäftsführer mit den Schwerpunkten CRM und Data ergänzt. Die bisherige Geschäftsführerin Dr. Dorothea von Wichert-Nick schied zum Ende des vergangenen Jahres auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen aus.





„Wir danken Frau Dr. von Wichert-Nick für die Zusammenarbeit und die positiven Impulse für PIA. Wir bedauern ihren Entschluss, gehen aber im besten Einvernehmen und mit gegenseitigem Respekt auseinander und wünschen ihr für ihre weitere berufliche Zukunft alles Gute und viel Erfolg“, so Schekerka weiter.



Über Christian Tiedemann:

Christian Tiedemann kommt von der Commarco Group, wo er seit 2008 als Co-CEO tätig war. Seit 2016 hatte er außerdem die Rolle des Commercial Directors bei WPP Germany inne. Als Geschäftsführer der Scholz & Friends Group, der er von 1998 bis 2007 als CFO und Chief Operations Officer (COO) angehörte, begleitete er 2003 zusammen mit dem Finanzinvestor Cognetas (2003 Electra) den Management-Buy-out. Im Mai 2011 verkaufte Tiedemann die Commarco Gruppe an die weltgrößte Kommunikations- und Marketingservices-Gruppe WPP.



Über Christian Claus:

Christian Claus kommt von Havas, wo er seit 2015 als CEO die deutsche Havas Worldwide Gruppe mit ihren fünf Agenturen verantwortete. Bereits seit 2010 war Christian Claus im Europa Board der Havas für das Business Development und den strategischen Ausbau der Agenturgruppe verantwortlich. Vor seiner Zeit bei Havas war Claus als Geschäftsführer u.a. bei Springer & Jacoby, DDB, McCann Erickson und von 2005 bis 2010 bei Commarco/Scholz & Friends beschäftigt.



Über PIA Performance Interactive Alliance:

PIA Performance Interactive Alliance ist eine der führenden Digitalagenturgruppen in Deutschland. Sie wurde 2014 unter Beteiligung von Equistone Partners Europe gegründet. PIA vereint sechs der erfolgreichsten Online Marketing Unternehmen - Blue Summit, econda, Performance Media, Dymatrix, Delasocial und Feed Dynamix - und gilt als erster Data Driven Full Service Anbieter im digitalen Performance Marketing für kundenwertoptimierte Content- und Kampagnen-Aussteuerung aus einer Hand.

Mit Sitz in Hamburg und Standorten in München, Stuttgart, Karlsruhe, Frankfurt, Düsseldorf und Belgrad betreuen die Unternehmen der PIA, mit mehr als 500 Mitarbeitern, so renommierte Kunden wie u.a. Allianz, BMW, Bosch, Deichmann, Deutsche Bahn, Lufthansa, Metro, Miele, Otto, Tchibo, Telefonica, TUI, Unilever.

Mehr Infos unter: www.pia.me



