Bau und Betrieb von Großküchen und moderner Betriebsgastronomie 2017

(PresseBox) - Die Großküche der Zukunft ist ein top-moderner Arbeitsplatz, der optimierte Abläufe fördert, digitale Unterstützung liefert und mit seinem stimmigen Ambiente Betreiber und Besucher überzeugt. Praxisbeispiele und Besichtigungen machen die Jahrestagung am 16. + 17. Mai 2017 in München zu einem Must-Visit-Event.

Gut 16 Experten aus Praxis und Planung diskutieren, moderieren und präsentieren Best Practice-Lösungen aus ihren Spezialgebieten rund um die Großküche. Den Eröffnungs-vortrag hält Peter Adam-Luketic, Geschäftsführer, vtechnik Planung GmbH, zum Thema Megatrends, Gästewünsche und Antworten der Gemeinschaftsgastronomie.

Das Veranstaltungsprogramm deckt alle Aspekte der modernen Betriebsgastronomie ab. So u.a. Kühltechnik, Lean Management im Küchenprozess, Digitalisierung, Nachhaltig-keit, Hygienekonzepte und die Modernisierung der Hochschulgastronomie. André Bartel, Inhaber, BARiT Kunstharz-Belagstechnik wird Praxisbeispiele zur optimalen Abstimmung der kritischen Schnittstellen in der Küche präsentieren.

Theorie wird durch Praxis ergänzt: Die Teilnehmer besichtigen das SIEMENS Mitarbeiterrestaurant ?Forum 2" und essen dort zu Abend. Außerdem können sie das Betriebsrestaurant in den Arbeitswelten bei Microsoft erleben.

Alle Informationen und Anmeldung hier:

Bau und Betrieb von Großküchen und moderner Betriebsgastronomie 2017

16. + 17. Mai 2017 in München

www.management-forum.de/grosskueche





Management Forum Starnberg ist der inhabergeführte Anbieter von Fach- und Führungskräfte-Seminaren und Trainings. Das Unternehmen wurde 1995 von Gundula Schwan und Elke Wiedmaier in Starnberg gegründet. Aktuell konzeptionieren, planen und organisieren rund 20 MitarbeiterInnen Veranstaltungen, die in der DACH-Region durchgeführt werden. Ein Großteil der Mitarbeiter in verantwortlicher Position sind Frauen ? auch in Teilzeit.







Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Management Forum Starnberg ist der inhabergeführte Anbieter von Fach- und Führungskräfte-Seminaren und Trainings. Das Unternehmen wurde 1995 von Gundula Schwan und Elke Wiedmaier in Starnberg gegründet. Aktuell konzeptionieren, planen und organisieren rund 20 MitarbeiterInnen Veranstaltungen, die in der DACH-Region durchgeführt werden. Ein Großteil der Mitarbeiter in verantwortlicher Position sind Frauen ? auch in Teilzeit.





Dies ist eine Pressemitteilung von

Management Forum Starnberg

Datum: 12.01.2017 - 12:07

Sprache: Deutsch

News-ID 1443764

Anzahl Zeichen: 2068

Kontakt-Informationen:

Firma: Management Forum Starnberg

Stadt: Starnberg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 24 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung