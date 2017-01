Cultural Fit noch Stiefkind in der IT-Branche

München, 12. Januar 2017 --- Obwohl die IT-Unternehmen und -Personalberater Cultural Fit im Recruiting für sehr wichtig halten, nutzen die meisten keine standardisierten Verfahren, um die kulturelle Passung von Bewerbern sicherzustellen. Zu diesem Ergebnis kommt die erste „360ᴼ Cultural Fit-Studie für die IT-Branche“, die die SAP-Personalberatung Hype unter 122 IT-Unternehmen und -Personalberatern sowie 248 IT-Experten in Deutschland durchgeführt hat.



(firmenpresse) - Dabei zeigt sich der Großteil der befragten IT-Arbeitgeber und -Recruiter überzeugt, dass die kulturelle Übereinstimmung von Bewerbern und Unternehmen zu einer höheren Bindung, Motivation und Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter führt. Als weitere Vorteile werden geringere Fluktuationsraten und Recruiting-Kosten genannt. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass bei der Personalauswahl neben der fachlichen Eignung der Kandidaten (Professional Fit) gezielt auch gemeinsame Werte, Normen und Einstellungen berücksichtigt werden. Dies lässt sich am besten mit standardisierten Verfahren und Werkzeugen erreichen.



Trotzdem lehnen mehr als 75 Prozent der IT-Arbeitgeber und –Recruiter den Einsatz IT-gestützter Methoden zur systematischen Cultural Fit-Messung ab. Bevorzugt werden stattdessen noch klassische Interviews, CV-Analysen, Probetage, Referenzen und Persönlichkeitstests. 55 Prozent der IT-Unternehmer und -Personalberater ziehen herkömmliche Stellenanzeigen innovativen Job-Portalen vor, die den Fokus auf Cultural Fit-Aspekte legen.



„Die Studie zeigt, dass in der IT-Branche großer Handlungsbedarf zur Einführung eines wirksamen kulturbasierten Recruitings besteht“, kommentiert Frank Rechsteiner, Geschäftsführer der Hype-Personalberatung, die Ergebnisse. Dies ist umso dringlicher, als die meisten befragten IT-Spezialisten die Anwendung strukturierter Cultural Fit-Methoden im Recruiting ausdrücklich begrüßen und wegen einer nicht passenden Unternehmenskultur zum Jobwechsel bereit sind. „Gerade in Zeiten des dramatisch steigenden IT-Fachkräftemangels sollten die IT-Arbeitgeber alle Register ziehen, um einer unnötigen Abwanderung ihrer Mitarbeiter zu begegnen.“



Die Studienergebnisse wurden in dem Themendossier „360ᴼ Cultural Fit-Studie für die IT-Branche“ zusammengefasst und von Frank Rechsteiner um konkrete Handlungsempfehlungen für die IT-Arbeitgeber und -Recruiter ergänzt. Das Themendossier steht zum Download bereit unter http://www.frankrechsteiner.de/whitepaper/cultural-fit-studie









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.frankrechsteiner.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die Hype Group bündelt die Aktivitäten von „Hype – die Trainingsprofis“ und „Hype – die Recruitingprofis“. SAP- und IT- Partner werden aus einer Hand beim Strategie- und Organisationsaufbau und der Gewinnung neuer Mitarbeiter unterstützt. Hype-Inhaber Frank Rechsteiner ist seit über 16 Jahren mit seinem Expertenteam als Strategieberater im SAP- und IT -Umfeld tätig. Weitere Details unter

http://www.frankrechsteiner.de/

http://www.personalberatung-digitalisierung-manager.de/





Dies ist eine Pressemitteilung von

Hofmeyer PR

Leseranfragen:

Hype Group

Frank Rechsteiner

Dom-Pedro-Straße 16

D-80637 München

+49 30/27 58 94 22

+49 151 / 29128157

FRE(at)hypeonline.de





PresseKontakt / Agentur:

HOFMEYER PR

Öffentlichkeitsarbeit für IT-Unternehmen

Sibylle Hofmeyer

Rohrbacher Straße 21

D-69115 Heidelberg

Tel. +49 6221 7963108

Mobile +49 171 9328958

E-Mail: hofmeyer(at)hofmeyer-pr.com

www.hofmeyer-pr.com



Datum: 12.01.2017 - 13:16

Sprache: Deutsch

News-ID 1443765

Anzahl Zeichen: 2549

Kontakt-Informationen:

Firma: Hofmeyer PR



Meldungsart: bitte

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 12.01.2017



Diese Pressemitteilung wurde bisher 31 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung