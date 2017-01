Wenn Immobilienwünsche wahr werden

Kurhessen Immobilien vermittelt seit über 20 zusammen, was zusammengehört

(firmenpresse) - Ein kompetenter Ansprechpartner für alle Fragen rund um das Thema Immobilien - wer in Kassel und Umgebung eine Wohn- oder Gewerbeimmobilie verkaufen, kaufen oder vermieten möchte, ist bei Kurhessen Immobilien genau richtig. Seit 1995 bringen Sonja Moog und ihr Team Immobilienbesitzer und Interessenten zusammen und engagieren sich mit viel Leidenschaft für die Belange ihrer Kunden.



"Da wir bereits seit über 20 Jahren in Kassel ansässig sind, kennen wir die Stadt und die Besonderheiten des Immobilienmarkts genau", erklärt Immobilienmaklerin Sonja Moog. "Wir setzen außerdem auf ständige Weiterbildung, um unser Wissen auszubauen. Daher bringen wir die Erfahrung und fachliche Kompetenz mit, unsere Kunden optimal bei ihren Immobiliengeschäften zu unterstützen. Aber auch menschlich können unsere Kunden immer auf uns zählen, denn wir sind offen und ehrlich, zuverlässig und pflichtbewusst und setzen alles daran, alle Beteiligten glücklich zu machen und Immobilienträume wahr werden zu lassen."



Gerade wenn es um den Verkauf einer Immobilie geht, wissen die Experten von Kurhessen Immobilien, dass dies meist das größte Immobiliengeschäft im Leben ihrer Kunden ist. Oft fällt es den Eigentümern nicht leicht, z.B. das Haus, an dem so viele Erinnerungen hängen, zu verkaufen. Deshalb sind viel Einsatz, Fingerspitzengefühl und Einfühlungsvermögen gefordert. "Wir stehen unseren Kunden jederzeit mit Rat und Tat zur Seite - auch in schwierigen Fällen, wenn es beispielsweise um eine Erbschafts- oder Scheidungsimmobilie geht", so Sonja Moog. Der Neuanfang wird erfahrungsgemäß um einiges vereinfacht durch die Betreuung und Begleitung eines Experten auf dem Weg zum richtigen Käufer.



"Mich reizt es bei einem Immobiliengeschäft besonders, die Verkäufer mit den passenden Interessenten zusammenzubringen und bei einem Abschluss für beide das bestmögliche Ergebnis zu erzielen", äußert sich Sonja Moog über die Leidenschaft zur Immobilienvermittlung. In ihrem Portfolio bietet sie einen maßgeschneiderten Service für alle Immobilienangelegenheiten an. Langjährige und neue Kunden profitieren daher von einem umfassenden Verkaufsmanagement, das von der professionellen Wertermittlung und Wohnmarktanalyse über eine ausgefeilte Vermarktungsstrategie bis zur erfolgreichen Übergabe reicht.





Seit 1995 vermittelt Kurhessen Immobilien mit viel Einsatz, Fingerspitzengefühl und Erfahrung Häuser, Wohnungen und Gewerbegebäude in Kassel und Umgebung. Mit Herz, Verstand und umfassendem Service werden Verkäufer und Vermieter mit den passenden und solventen Interessenten zusammengebracht. Dabei steht der Mensch mit seinen individuellen Wünschen und Bedürfnissen immer im Fokus. Die Mitarbeiter von Kurhessen Immobilien legen in der Zusammenarbeit besonders viel Wert auf Fairness und Verantwortung und zeichnen sich durch eine ausgeprägte fachliche und menschliche Kompetenz aus.



Kurhessen Immobilien GmbH

Firma: Kurhessen Immobilien GmbH

Ansprechpartner: Lisa Petzold-Sauer

Stadt: Kassel

Telefon: 0214 7079011



