Rhein-Neckar Creativ am 04.-05.02.2017 in Ludwigshafen - Friedrich-Ebert-Halle verwandelt sich in Kreativparadies

Bastelfreunde und Do-it-Yourself-Fans aus der Metropolregion Rhein-Neckar dürfen sich wieder freuen: Am 04. und 05.02.2017 steigt in Ludwigshafen bereits zum sechsten Mal in Folge die Rhein-Neckar Creativ Messe. Zwei Tage lang haben die Besucher in der Friedrich-Ebert-Halle die Gelegenheit zum Einkaufen, Stöbern oder Mitwirken.

(firmenpresse) - Die Auswahl der über 80 internationalen Anbieter (u.a. aus Deutschland, Frankreich, Luxemburg und den Niederlanden) auf der 4.000 Quadratmeter großen Veranstaltungsfläche ist bunt gemischt: Vom bundesweit tätigen QVC-Versender, über Großhändler für Designer-Stoffe und Zubehör bis hin zum Spezialisten für Teddybären oder Lederwaren. Burkhard Lange vom Veranstalter Expo Concept aus Essen: „Die Veranstaltung etablierte sich bei allen Kreativbegeisterten aus der Rhein-Neckar-Pfalz-Region zu einem beliebten Ausflugsziel. Allein im letzten Jahr kamen rund 10.000 Besucher zu uns nach Ludwigshafen. Wir sind begeistert über diese Entwicklung und freuen uns auf die diesjährige Veranstaltung.“



Auch 2017 können die Messebesucher wieder an jeder Menge Workshops teilnehmen. Dabei dreht sich alles um kreative Spielideen, textiles Gestalten, den Entwurf eigener Glasmosaiken, Geschenkverpackungen und vieles mehr.



Besonderes Highlight: Unter den Besuchern wird eine Pfaff Nähmaschine im Wert von rund 400 Euro verlost. Das Los erhalten die großen und kleinen Gäste direkt am Eingang mit der Eintrittskarte.



Die Rhein-Neckar Creativ ist am Samstag (04.02.) von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag (05.02.) von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt für Erwachsene 5 Euro und für Kinder 2 Euro. Die Friedrich-Ebert-Halle ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut erreichbar und rund um das Gelände stehen zahlreiche Parkplätze bereit.



Einen Gesamtüberblick über die Aussteller, das Workshop-Programm und den Hallenplan finden Interessierte auf der Veranstalterhomepage www.expo-concept.de. Aktuelle Informationen und News rund um die Messe gibt es bei Facebook unter www.facebook.com/RheinNeckarCreativmesse.







http://expo-concept.de/kreativmessen/hobby---creativ-markt-ludwigshafen/index.html



Kommentare zur Pressemitteilung