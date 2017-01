/ New Media & Software

CONTACT Software gewinnt HUBER+SUHNER Gruppe als Neukunden

(firmenpresse) - HUBER+SUHNER ist ein führender internationaler Hersteller elektrischer und optischer Verbindungstechnik für Kunden aus der Kommunikations-, Transport- und Hightech-Industrie. Große Wachstumstreiber in diesen Märkten sind die Breitbandkommunikation, Elektromobilität und das Internet der Dinge (IoT). Um diese Themen optimal zu adressieren, führt der Schweizer Konzern CIM DATABASE PLM als globale Plattform für die Produktentwicklung ein.

Der Elektronikspezialist investiert in modernste PLM-Technologie, weil er die globale Zusammenarbeit seiner Entwicklungszentren und Produktionsstandorte, aber auch mit Kunden und Partnern zukunftssicher gestalten will. Ziel von HUBER+SUHNER ist es, den gesamten Produktentstehungsprozess (PEP) über alle Unternehmensbereiche hinweg durch ein weltweit einheitliches Informationsmanagement umfassend zu unterstützen und absichern. Bei der PLM-Auswahl zeigte sich, dass CONTACT Software hierfür der richtige Partner ist. "Die verschiedenen CIM DATABASE PLM-Module decken standardmäßig unsere Anforderungen weitgehend ab und stellen eine erhebliche Verbesserung gegenüber der aktuellen Lösung dar", sagt Projektleiter Fabio Weber, Programm Manager bei HUBER+SUHNER. "Außerdem hat uns CONTACTs offene Technologieplattform überzeugt, da darüber schnell weitere PLM-Anwendungen zu integrieren sind".

Der Schweizer Konzern setzt das ambitionierte PLM-Projekt in mehreren Phasen um. Zuerst implementiert das Unternehmen gemeinsam mit CONTACT die Grundfunktionen für eine durchgängige PEP-Unterstützung. Auf Basis der gemachten Erfahrungen sollen die neuen PLM-Bausteine dann agil erweitert und in mehreren Schritten global ausgerollt werden. Das bisher genutzte PDM-System bleibt online, bis alle weltweiten Standorte an CIM DATABASE PLM angebunden sind.

Die HUBER+SUHNER Gruppe entwickelt und produziert Komponenten und Systemlösungen der elektrischen und optischen Verbindungstechnik. Mit Kabeln, Verbindern und Systemen der drei Schlüsseltechnologien Hochfrequenz, Fiberoptik und Niederfrequenz bedient das Unternehmen Kunden in den Märkten Kommunikation, Transport und Industrie. Durch sein globales Produktionsnetzwerk sowie eigene Gesellschaften und Vertretungen ist der Schweizer Konzern in über 60 Ländern präsent und erzielte im Geschäftsjahr 2015 mit rund 3.650 Mitarbeitern einen Umsatz von 706.3 Millionen CHF.





CONTACT Software ist der führende Anbieter von offener Standardsoftware für den Innovationsprozess. Unsere Mission heißt "Create.Together." - Best-in-Class-Lösungen für die kollaborative Produktentwicklung und IoT. Unsere Produkte helfen, Projekte zu organisieren, Prozesse verlässig auszuführen und weltweit mit virtuellen Produktmodellen zusammenzuarbeiten. Unsere offene Technologie und Architektur sind ideal, um sie mit anderen IT-Systemen wie ERP oder Tools wie CAx zu integrieren und Geschäftsprozesse durchgängig zu unterstützen. Wir hören zu und sind stolz auf viele langjährige Kundenbeziehungen.

CONTACT Software GmbH

CONTACT Software GmbH

Barbara Scholvin

Wiener Str. 1-3

D-28359 Bremen

barbara.scholvin(at)contact-software.com

+49 (421) 20153-17

https://www.contact-software.com/de/newsroom.html



CONTACT Software GmbH

Barbara Scholvin

Bremen

+49 (421) 20153-0





