Gigas Nutrition Blog: NEU im Shop Gigasnutrition.com - Hydromax (65% Glycerin) GN Laboratories

Hydromax™ (65% Glycerin) GN Laboratories

(firmenpresse) - Hydromax® (65% Glyzerin)

Hydromax® ist eine Glyzerin Darreichungsform in Pulverform, die einen Glyzeringehalt von 65% aufweist.



Das in der Regel in Supplements verwendete Glycerin Monostearat weist hingegen nur einen Glyzeringehalt von 5 bis 12% auf und ist darüber hinaus in Wasser gelöst instabil.



Glyzerin ist in gewisser Hinsicht gleichzeitig eines der bestgehüteten Geheimnisse im Bereich des Profibodybuildings und einer der am stärksten unterschätzen Wirkstoffe. Im Bereich der Bodybuilding Supplementindustrie hat sich Glyzerin wahrscheinlich unter anderem deshalb nie wirklich durchsetzen können, da reines Glyzerin flüssig ist und somit schlecht in Präparate in Pulverform integriert werden kann.



Das interessante an Glyzerin als Wirkstoff für einen gesteigerten Muskelpump ist, dass es seine Wirkung über einen völlig anderen Pfadweg als den Stickstoffoxyd Pfadweg entfaltet, auf den sich praktisch alle anderen Pump Booster verlassen. Glyzerin besitzt eine ausgeprägte, die Hydration des Körpers steigernde Wirkung. Dies hat zur Folge, dass mehr Wasser in die Muskelzellen gezogen wird, wodurch das Muskelzellvolumen dramatisch gesteigert wird. Zusätzlich hierzu erhöht Glyzerin das Blutvolumen, was neben einem gesteigerten Pump auch eine ausgeprägtere Vaskularität zur Folge hat. Letztere Wirkung ist so stark ausgeprägt, dass die WADA Glyzerin in die Liste der verbotenen Substanzen aufgenommen hat, da eine Erhöhung des Blutvolumens eine Einnahme verbotener leistungssteigernder Wirkstoffe maskieren kann.



Ein gesteigertes Muskelzellvolumen und eine höheres Blutvolumen resultieren unweigerlich in einem extremen, förmlich die Haut sprengenden Pump. Und da diese Wirkungen nicht auf einer Erhöhung der Stickstoffoxydproduktion beruhen, addieren sich die den Pump maximierenden Wirkungen von Glyzerin und Stickstoffoxydboostern, wie den in The Evil Narcotica enthaltenen Wirkstoffen Citrullin Polyhydrate™ und Arginin Polyhydrate™, zu einem Muskelpump auf, der nicht von dieser Welt ist.





Ein weiterer Bonus der durch Glyzerin gesteigerten Hydration des Körpers ist, dass hierdurch einer Dehydration während des Trainings effektiv entgegen gewirkt werden kann. Dies ist für die Trainingsleistung von entscheidender Bedeutung, da bereits eine Dehydration von 2% Kraft und körperliche Leistungsfähigkeit signifikant reduziert.



200 gPure



Serving Size1/2Rounded Scoop(2.5g)

Servings Per Container100

Amount Per Serving



Calories

Calories From Fat

% Daily Value*



Glycerolpulver / glycerol powder2.5g

davon Glycerol (rein) / of which glycerol1.6g



Not a Significant Source of Dietary Fiber

* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your Daily Values may be higher or lower depending on your calorie needs.

Ingredients



100 % glycerol powder (contains 65 % glycerol and bulking agent: silicon dioxide).



Wichtiger Hinweis für Sportler, die an Wettkämpfen teilnehmen und/oder auf verbotene leistungssteigernde Substanzen getestet werden:



Bitte besprechen Sie die Verwendung dieses Produkts im Voraus mit Ihrer Sportorganisation ab, falls Sie auf verbotene, leistungssteigernde Substanzen getestet werden. Auch wenn dieses Produkt keine verbotenen Inhaltsstoffe enthält, kann dieser enthaltene hochwirksame Rohstoff unter Umständen einen falschen positiven Dopingtest zur Folge haben.

Bitte nicht Überdosieren!





http://gigasnutrition.com/de/nitric-oxide-pump/4547-hydromax-65-glycerin-gn-laboratories.html



Verfasser und Verantwortlicher für den Inhalt, Präsentation dieser Webseite/Domain ist ausschließlich die Firma Gigas Nutrition LLC:



Gigas Nutrition LLC

3802 Rosecrans Street, #305

San Diego, CA 92110

United States of America

Registered/Correspondence office in UK:



Gigas Sports Limited

The Picasso Building

Caldervale Road

Wakefield

West Yorkshire WF1 5PF

Great Britain



Company Nummer: 5917384

Registered office/Correspondence in NL:



Gigas Nutrition BV

Postbuss 111

5900AC Venlo

Netherlands

KvK: 52338177

VAT: NL850401665B01

