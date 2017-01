BusinessCloud Marketplace: Cancom/Pironet integriert Microsoft Azure Services und bietet Beratung aus Deutschland

Neu sind Infrastructure- und Platform-as-a-Service-Lösungen auf Microsoft Azure-Basis

(firmenpresse) - Köln, den 12. Januar 2017: Ab sofort finden Unternehmen auf dem BusinessCloud Marketplace von Cancom/Pironet auch Angebote zu Infrastructure und Platform as a Service (IaaS bzw. PaaS) auf Basis von Microsoft Azure, darunter Disaster Recovery, Backup und Azure SQL. Außerdem stehen umfangreiche ergänzende Dienstleistungen zur Verfügung, die von Spezialisten an den deutschen Cancom/Pironet-Standorten erbracht werden.

"Cancom/Pironet bietet Geschäftskunden ein Rundum-sorglos-Paket mit Consulting, Migration und Support aus einer Hand. Sie sparen Zeit und Geld bei der Anschaffung und Bereitstellung der IT und profitieren zugleich von einer hohen Ausfallsicherheit und Planungssicherheit dank Pay-as-you-go-Modell", erklärt Oliver Gürtler, Senior Director der Cloud & Enterprise Business Group bei Microsoft Deutschland.

Vorteil globale Verfügbarkeit

Die Bandbreite der von Cancom/Pironet in Deutschland erbrachten Consulting-Leistungen reicht bis zur Beratung bei der Konzipierung komplexer, kundeneigener Szenarien. Hinzu kommen weitere Dienste bis zur Standortvernetzung, um den Zugriff auf die Azure Services zu ermöglichen.

Mit der Einführung der neuen Rechenzentrumsregionen in Deutschland unterhält Microsoft weltweit mehr als 100 Rechenzentren in 40 Ländern. Die Cloud-Plattform eignet sich daher besonders, um die Prozesse in Unternehmen mit globalen Abläufen, beispielsweise in Produktion oder im Vertrieb, informationstechnisch zu unterstützen. Kunden von Cancom/Pironet erhalten ab Mitte 2017 die Möglichkeit, sich für Azure-Dienste der Microsoft Cloud Deutschland zu entscheiden.

Beratung vom Microsoft-Partner für den Mittelstand

"Um die Anforderungen unserer Kunden bestmöglich adressieren zu können, spielen Partner wie Cancom/Pironet eine wichtige Rolle", so Gregor Bieler, General Manager Mittelstands- und Partnergeschäft bei Microsoft Deutschland. "Insbesondere der BusinessCloud Marketplace mit der Beratung durch die Experten von Cancom/Pironet ist in unseren Augen hervorragend geeignet, um mittelständische Unternehmen zu erreichen."

Und Frank Richter, Vorstand der Cancom-Tochter Pironet, ergänzt: "Wir freuen uns, dass wir das Microsoft-Portfolio auf unserem Marketplace nun um Azure erweitern können. Denn dadurch sind wir erstmals in der Lage, unseren Kunden dort auch PaaS- und IaaS-Lösungen anzubieten - und künftig wird die Bandbreite des auf Azure-Basis erhältlichen Portfolios bis zu anspruchsvollen Business Apps reichen."

Die auf Azure basierenden Services ergänzen damit die mittlerweile knapp 30 Lösungen für Unternehmen, die Cancom/Pironet auf dem BusinessCloud Marketplace bereithält und bei dem Kunden von Service und Support aus Deutschland profitieren. Weitere Vorteile des Cloud-Marktplatzes: Kunden loggen sich nur einmal ein und können dann sämtliche Applikationen des Portals auf Knopfdruck buchen und nutzen. Vor dem Kauf können diese 30 Tage lang kostenfrei getestet werden. Außerdem erfolgt eine gut handhabbare monatliche Gesamtabrechnung aller bezogenen Services.





Als Cloud Transformation Partner, Systemintegrator und Managed Services Provider liefert die CANCOM Gruppe ein zukunfts- und businessorientiertes Lösungsportfolio und damit einen bedeutenden Mehrwert für den Geschäftserfolg von Unternehmen. CANCOM führt mit Analyse, Beratung, Umsetzung und Services in den Cloud Way of Computing und ist damit IT und Business Transformation Partner für die Kunden.



Seit 2014 gehört die PIRONET AG mit Hauptsitz in Köln, einer der marktführenden deutschen Anbieter von Cloud Computing, mehrheitlich zum Konzernverbund der im TecDAX notierten CANCOM SE. Im Fokus der PIRONET steht die Bereitstellung von Unternehmenssoftware über das Internet bis hin zu kompletten Desktop-Arbeitsplätzen und geschäftskritischen Applikationen von SAP und Microsoft.



Mit der BusinessCloud® von CANCOM/PIRONET erschließen sich Unternehmen ein hohes Maß an Flexibilität für die Einführung, Nutzung und den Betrieb moderner Cloud Computing Lösungen. Die BusinessCloud® beruht auf der von CANCOM entwickelten und erprobten AHP Enterprise Cloud Architektur sowie Service-Komponenten, Netzwerk- und Infrastruktur-Diensten. Virtuelle IT-Ressourcen und gängige Business-Anwendungen können so als schlüsselfertige und kostenflexible Cloud-Dienste aus dem firmeneigenen Rechenzentrum oder den hochsicheren, deutschen Rechenzentren der CANCOM-Gruppe bereitgestellt werden.



Sowohl Leistungsangebot und IT-Infrastruktur als auch die interne Organisation sind nach strengen, international anerkannten Richtlinien zertifiziert, u.a. nach DIN ISO/IEC 27001. Die Zertifizierung bedeutet für Kunden die operative Exzellenz in allen Prozessabläufen sowie die Einhaltung hoher technischer und sicherheitsbezogener Standards.



Die rund 2.700 Mitarbeiter der international tätigen Unternehmensgruppe und ein leistungsfähiges Partnernetzwerk gewährleisten Präsenz und Kundennähe unter anderem in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Brüssel und den USA. Die CANCOM-Gruppe, zu deren Kunden zahlreiche mittelständische Unternehmen wie auch internationale Konzerne gehören, erwirtschaftete in 2015 einen Jahresumsatz von über 930 Mio. Euro.

PIRONET

12.01.2017

