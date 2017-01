Crown Bioscience erweitert US-Kapazität für Forschung in Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen und geht Partnerschaft mit dem New Iberia Research Center in Louisiana ein

(ots) - Crown Bioscience Inc.,

ein globales Serviceunternehmen im Bereich der Wirkstoffentdeckung

und -entwicklung, das translationale Plattformen zur

Weiterentwicklung der Forschung in den Bereichen Herz-Kreislauf- und

Stoffwechselerkrankungen (CVMD) anbietet, erweitert seine US-Präsenz

in New Iberia, Louisiana.



CrownBio hat seine CVMD-Dienstleistungskapazitäten mit der

Investition in Installationen am New Iberia Research Center (NIRC)

der Universität von Louisiana in Lafayette erweitert, des größten

nationalen Primatenforschungszentrums der USA. Das NIRC liegt in

einem 100 Acre großen Gelände, ist von der AAALAC, dem OLAW und der

USDA akkreditiert und verfügt über zahlreiche Forschungskapazitäten,

die sehr gut mit der Effizienz und den von CrownBio durchgeführten

Studien und Modellentwicklungen harmonisieren.



Die Fähigkeiten des NIRC unterstützen das präklinische

Forschungsdienstleistungsportfolio von CrownBio und sie tragen dazu

bei, dass CrownBio seinen Kunden wettbewerbsfähigen Mehrwert bieten

kann. "Der Schritt in das NIRC stärkt unsere NHP-Kapazitäten in den

USA erheblich und wir können jetzt unseren Kunden qualitativ

hochwertige NHP-Studiendienste mit größerer Agilität anbieten", sagte

Dr. Jean-Pierre Wery, CEO von CrownBio.



"Die Erweiterung um biomedizinische Fachleute aus dem Privatsektor

wird die Arbeit der Forscher des NIRC verbessern", erklärte Ramesh

Kolluru, Vice President for Research, Innovation and Economic

Development an der UL Lafayette. "Diese Gelegenheit stärkt über

unsere öffentlich-private Partnerschaft mit CrownBio, einem

weltweiten Biopharmaunternehmen, den Ruf der Region für

innovationsbasierte Wirtschaftsentwicklung."



"CrownBios einzigartige dysmetabolische NHP-Modelle entwickeln

spontan Diabetes, Adipositas sowie andere zusätzliche Komorbiditäten



und sie imitieren die menschlichen Krankheitszustände mit hoher

Genauigkeit. Damit sind sie als translationale Plattformen bei

präklinischer Forschung im Spätstadium unumgänglich. Die Erweiterung

der Kapazitäten in den USA ermöglicht es uns, zahlreiche Projekte

gleichzeitig durchzuführen und unseren Kunden diese wichtigen

translationalen Plattformen anzubieten, um ihnen Für- oder

Wider-Entscheidungen zur klinischen Erprobung zu ermöglichen", sagte

Dr. Jim Wang, Senior Vice President of CVMD Research von CrownBio.



Die Erweiterung auf das NIRC war eine Reaktion auf die zunehmende

Nachfrage von Kunden und ist ein Teil der Wachstumsstrategie von

CrownBio im CVMD-Bereich. Dr. Wang fügte hinzu: "CrownBio verfolgt

damit zwei Ziele: Die Anpassung operativer Exzellenz an

Kundenbedürfnisse und die Einnahme einer Führungsposition in der

präklinischen CVMD-Forschung."



Dr. Francois Villinger, Direktor des NIRC, sagte: "Unser Zentrum

in New Iberia verfügt über die Forschungs- und Analyseerfahrung sowie

die Infrastruktur, die CrownBio dabei helfen, sehr schnell auf die

Anforderungen seiner weltweiten Kunden reagieren zu können. Wir haben

uns der Entwicklung und dem Wachstum von Geschäft im

Biomedizinsegment verpflichtet, das durch die Stärke der Forschung

der UL Lafayette bei Lifesciences gefördert wird."



"Die erhöhte NHP-Kapazität in New Iberia erlaubt es den Kunden von

CrownBio, sich auf ihrem Weg durch die präklinische

Wirkstoffentdeckungspipeline auf ein solides und wissenschaftlich

fundiertes Lösungskontinuum zu verlassen", meinte Laurie Heilmann,

Senior Vice President of Global Strategy, Marketing, and Business

Development von CrownBio.



Über Crown Bioscience Inc.



Crown Bioscience ist ein globales Serviceunternehmen im Bereich

der Wirkstoffentdeckung und -entwicklung, das translationale

Plattformen zur Weiterentwicklung der Forschung in den Bereichen

Onkologie und Stoffwechselerkrankungen anbietet. Dank seines

umfassenden Portfolios an relevanten Modellen und prädiktiven Tools

versetzt Crown Bioscience seine Kunden in die Lage, hervorragende

klinische Kandidaten zu liefern. Weitere Informationen über das

wachsende Portfolio an Modellen und Dienstleistungen von CrownBio für

die Wirkstoffentdeckung in Zusammenhang mit Herz-Kreislauf- und

Stoffwechselerkrankungen finden Sie unter http://www.crownbio.com.



