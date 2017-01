Prognose des Biersommelier-Verbands für 2017: Bierboom ist ungebrochen und Bierverkostungen weiterhin absolut angesagt

(ots) - Eine Umfrage unter Verbandsmitgliedern

liefert Zahlen zum Bekanntheitsgrad des Biersommeliers als berufliche

Zusatzqualifikation, der in den letzten Jahren deutlich gestiegen

ist. 2017 erwartet der Verband eine ungebrochene Nachfrage nach

Bierspezialitäten, Verkostungen und Food-Pairing.



"Mit 112 ausgefüllten Fragebögen haben wir Rückmeldung von 10,3

Prozent der 1.086 Biersommeliers erhalten. 79 Prozent sind der

Meinung, dass der Bekanntheitsgrad des Biersommeliers als berufliche

Zusatzqualifikation oder sogar als Berufsbezeichnung in ihrem Umfeld

und damit in der Öffentlichkeit in den letzten Jahren gestiegen ist.

Wir sind dem gesteckten Ziel, uns zu einem Berufsverband zu

entwickeln, einen guten Schritt näher gekommen. Der Biersommelier mit

all seinen Facetten ist in der Öffentlichkeit angekommen", erklärt

Verbandspräsident Christoph Kämpf und fährt fort: "Das weitaus

wichtigste Einsatzgebiet stellen Bierverkostungen für bieraffine

Endverbraucher und Vorträge zum Thema Bier dar. Erfreulicherweise

werden zudem immer mehr Beratungen in der Gastronomie und im Handel

angefordert. Fast jeder dritte Einsatz fand laut Angaben in diesen

Feldern statt." Dr. Wolfgang Stempfl, Präsidiumsmitglied, zieht hier

einen Vergleich zum beruflichen Umfeld, aus dem die Teilnehmer der

Ausbildung stammen: "In den ersten Jahren waren die angehenden

Biersommeliers zum Großteil in Brauereien tätig. Nach einer zweiten

Welle, in der viele Gastronomen den Biersommelier als wertbringende

Zusatzqualifikation entdeckt haben, ist er nun im Fachhandel

angekommen. Viele Getränkefachgroßhändler bauen derzeit ein

spezielles Biersortiment aus und vertrauen hier auf das Fachwissen

von Biersommeliers."



Wohin geht die Reise in Sachen Bierkultur? Einig waren sich alle

darin, dass der Bierboom weiter anhalten wird, die Nachfragen aber



mehr ins Detail gehen werden und vor allem die passende Kombination

mit Lebensmitteln in den Fokus des öffentlichen Interesses rücken

wird.







Verband der Diplom Biersommeliers

Verband der Diplom Biersommeliers

