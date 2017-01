Ein Seebär erzählt von seinen Abenteuern: "Das dicke Blaubeerbuch"

Wer zur See fährt, hat Geschichten zu erzählen, nicht umsonst nennt man die aus der Fabulierlust der alten Seebären entstandenen Geschichten auch "Seemannsgarn".

Cover: "Das Dicke Blaubeer-Buch"

(firmenpresse) - Der Autor Kapitän Wolf A. Kaiser erzählt in seinem ersten Buch „Das Dicke Blaubeer-Buch - oder Geschichten vom wirklich wahren Leben des Kaftains Blaubeer“, erschienen beim Persimplex Verlag, von seinen Erfahrungen, Fehlern und ungewöhnlich aufregenden Erlebnissen aus seiner Fahrenszeit als Kapitän, beginnend 1997. Das erste Buch schließt 2006 ab, worauf das zweite Buch bis zur Jetztzeit folgt.

Auf verschiedenen Schiffen aller Größenklassen, im weltweiten Dienst fahrend, werden teils intime Einblicke in den Alltag gewährt, als auch die speziellen Problematiken der Seefahrt anschaulich und mit einem gewissen stillen Humor, der durchaus satirisch gefärbt sein kann, geschildert. Dabei werden schiffsspezifische Eigenheiten des nationenübergreifenden Zusammenlebens und -arbeitens und den Landratten fremde Zusammenhänge wie beispielsweise die großen und kleinen Fragen der Navigation oder der Schiffsstabilität sowohl populärwissenschaftlich erklärt, als auch in einem Glossar übersichtlich zur Hand gegeben.

Die Kapitel dieser dokumentarischen Erzählung in Form von Reiseberichten sind in sich geschlossene Reisen auf verschiedenen Schiffen einer Hamburger Reederei. In Mittelteil des Buches werden 68 zum Teil atemberaubende private Farbaufnahmen des Autors themenbezogen gezeigt.





Kommentare zur Pressemitteilung