Stärkung der eigenen Marke durch White-Label-Lösungen / Die Möglichkeit Cloud-Sicherheitslösungen unter der eigenen Marke anzubieten, bedeutet für CensorNet-Partner ein Zusatzgeschäft

(ots) - Partner, Reseller und Managed Service

Provider (MSP) können ihr Portfolio mit White-Label-Lösungen von

CensorNet erweitern. Die cloud-basierten Mail-, Web- und Cloud

Application Control-Sicherheitslösungen von CensorNet können so

gestaltet werden, dass sie in der Optik komplett dem Markenauftritt

eines Partners, Resellers oder MSP entsprechen. Diese erhalten

dadurch eine unkomplizierte und kostengünstige Möglichkeit, ihre

eigenen Angebote um professionelle und umfassende Lösungen für die

Mail-, Web- und Cloud-Sicherheit sowie das damit verbundenen

Zusatzgeschäft zu ergänzen. Die White-Label-Lösungen können mit

eigenen Service-Angeboten kombiniert oder auch als separates Produkt

angeboten werden. CensorNet unterstützt Partner zudem bei Marketing,

Verkauf und Bereitstellung der Lösungen - auf Wunsch auch beim Kunden

vor Ort. CensorNet ist derzeit der einzige Anbieter, der im

Cloud-Security-Markt eine echte White-Label-Lösung anbietet.



Komplette Cloud-Sicherheit mit USS



Unter dem Namen CensorNet USS bietet CensorNet einen Unified

Security Service, mit dessen Hilfe die Nutzung von Web-, Mail- und

Cloud-Anwendungen von einem einzigen Management-Dashboard aus

gesichert, überwacht und gesteuert werden kann. CensorNet ist laut

dem 2016 Leadership Compass: Cloud Access Security Brokers (CASB) von

KuppingerCole einer der Produktführer in diesem Markt.



Über CensorNet



CensorNet ist ein führender Anbieter umfassender Lösungen für

Cloud-Sicherheit. Das Unternehmen unterstützt mehr als 4.000

Organisationen und über 1,3 Millionen Nutzer weltweit beim Management

der sich rasant verbreitenden Cloud-Anwendungen in einem zunehmend

mobilen Arbeitsumfeld. CensorNet Unified Security Service (USS) ist

eine neuartige, umfassende, cloudbasierte Cyber-Security-Lösung. Sie

bietet Unternehmen mehr Transparenz und Kontrolle über deren



Webzugänge, die Nutzung von Cloud-Anwendungen, adaptive

Multi-Faktor-Authentifizierung und E-Mail-Sicherheit in einem

einzigen Management-Dashboard. Mehr Informationen unter:

www.censornet.com/de.







Pressekontakt:

Riba:BusinessTalk GmbH

Julia Griebel

Klostergut Besselich

56182 Urbar/Koblenz

Telefon +49 (0) 261-96 37 57-12

Fax +49 (0) 261-96 37 57-11

E-Mail: jgriebel(at)riba.eu

Internet: www.riba.eu



Original-Content von: CensorNet, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

CensorNet

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 12.01.2017 - 14:13

Sprache: Deutsch

News-ID 1443830

Anzahl Zeichen: 2661

Kontakt-Informationen:

Firma: CensorNet

Stadt: München/Unterföhring





Diese Pressemitteilung wurde bisher 28 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung