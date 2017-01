Vater eröffnet neuen Standort in Heide

Mit mehr Nähe zum Kunden kann eine noch bessere und intensivere Vor-Ort-Betreuung geboten werden.

Geschäftsführer Björn Jürgensen

(firmenpresse) - Vater KNS energy, eine Tochter der Vater Unternehmensgruppe, expandiert: Mit dem neuen Standort in der Hinrich-Schmidt-Straße 23 in Heide stärkt das auf Elektro- und Datentechnik spezialisierte Unternehmen mit Hauptsitz in Kiel seine Präsenz innerhalb Schleswig-Holsteins. Betriebsstättenleiter ist der 35-jährige Elektrotechnikermeister Sven Rambke, der bereits seit Jahren mit seinem Team in der Region tätig ist. Er zeichnet sich zukünftig für die Projektabwicklungen verantwortlich und wird die Zusammenarbeit mit Neu- und Bestandskunden ausbauen.



Aufgrund der hohen Nachfrage haben sich die KNS energy Geschäftsführer Björn Jürgensen und Thomas Sell für eine Betriebsstätte in Heide entschieden, um die Bauprojekte vor Ort optimal betreuen und gleichbleibend hohe Qualität gewährleisten zu können. „Die Nähe zum Kunden ist uns sehr wichtig, um noch schneller und passgenauer auf die Anforderungen eingehen zu können“, so Jürgensen.







