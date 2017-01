Deutscher Werbemarkt setzt Wachstum 2017 fort / Mobile Werbeumfelder und non-lineares Bewegtbild sind die Treiber (FOTO)

Der deutsche Werbemarkt setzt seinen Wachstumskurs aus dem

vergangenen Jahr auch 2017 fort, so die Prognose der Agenturgruppe

JOM. Dabei wird das Wachstum der Netto-Werbeausgaben von Unternehmen

in Deutschland vergleichbar zum Vorjahr bei ca. 2% liegen. Vor dem

Hintergrund einer sich tendenziell leicht abschwächenden

gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, zeigt sich der Werbemarkt somit

stabil. Die Experten von JOM beziffern das zu erwartende Marktvolumen

in 2017 auf leicht über 23,5 Mrd. EUR.



Der Anteil digitaler Medien wird sich dabei weiter erhöhen.

Insbesondere der Bereich des non-linearen Bewegtbilds gewinnt massiv

an Bedeutung. Social Videos auf Facebook oder Spot-Schaltungen auf

YouTube sind die Treiber. Dies gepaart mit einer immer stärkeren

Verbreitung von Werbung auf mobilen Endgeräten. Mobile Werbung wächst

nach Einschätzung von JOM 2017 erneut um über 70%. Im Bereich des

non-linearen Bewegtbilds liegt das Wachstum bei ca. 50% im Vergleich

zum Vorjahr.



"Was wir erleben, sind die Konsequenzen einer spürbar veränderten

Mediennutzung. Smartphones sind permanenter Teil des täglichen Lebens

und junge Zielgruppen schauen TV-Inhalte on-demand oder auf YouTube.

Nicht ohne Grund verzeichnen deutsche YouTuber zum Teil mehrere

Millionen Abonnenten. Auf der anderen Seite stützen technologische

Entwicklungen wie programmatischer Einkauf und neue Targeting

Technologien den digitalen Markt", so JOM Geschäftsführer Michael

Jäschke.



Dem digitalen Wachstum stehen leichte Verluste auf Seiten der

klassischen Medien gegenüber. Das Ende des Abschwungs im Bereich der

Print-Medien wird aller Voraussicht auch 2017 noch nicht erreicht

sein. Nahezu unverändert schätzt JOM das Niveau der Werbeausgaben im

klassischen TV ein. Ihren Wachstumskurs fortsetzen dürften

Außenwerbung und Radio. Gerade die Außenwerbung bietet zunehmend



digitale Angebote, die bei den Kunden verstärkt nachgefragt werden.

Übergreifend liegen die Preissteigerungen der Medien im Jahr 2017 im

Durchschnitt bei ca. 5%.



Der positiven Markteinschätzung stehen zahlreiche Risikofaktoren

gegenüber. So bleiben die Auswirkungen der US-Wahl, des Brexits, aber

auch der anstehenden Bundestagswahl in Deutschland abzuwarten.

Ebenso, inwieweit sich eine wachsende Terrorgefahr in Deutschland

mittelfristig auf das Konsumverhalten auswirken wird.



Über das Unternehmen:



JOM kombiniert die Leistungen einer auf nachhaltig höchste

Budgeteffizienz positionierten Mediaagentur mit dem Angebot einer

konsequent auf Performancemarketing spezialisierten Digitalagentur.

JOM wurde 1997 von Michael Jäschke gegründet und beschäftigt in

Deutschland 62 Mitarbeiter. JOM ist inhabergeführt, unabhängig und

fokussiert auf die Länder Deutschland, Österreich und Schweiz. Mit

einem Billing-Volumen von rund 225 Mio. EUR gehört JOM zu den Top 4

der inhabergeführten Mediaagenturen in Deutschland. Gleiches gilt für

das Feld der Performance-Marketing-Agenturen.



JOM ist Mitglied der OMG und des BVDW.



Zu den Kernkompetenzen zählen Mediaberatung in allen On- und

Offline-Medien, Performance-Marketing,

Content-/Social-Media-Marketing, Online-/Public-Relations,

Online-Kreation, Regionalmarketing sowie als Basis jede Form von

strategischer Planung.



JOM arbeitet nach dem selbstentwickelten, wissenschaftlich

fundierten Prinzip der Hybrid Marketing Communication. Es steht nur

JOM-Klienten zur Verfügung. Damit kann die Agentur für jede

individuelle Aufgabe die optimale Kombination aus allen denkbaren

Kommunikationskanälen zusammenstellen, im Online-Bereich integriert

auch mit Content füllen und so ihren Klienten ein Höchstmaß an

nachhaltiger Budgeteffizienz garantieren.







