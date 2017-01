MDL expo International begleitet Markteinführung von LG Signature

(firmenpresse) - Vom 3. Dezember 2016 bis zum 31. Januar 2017 feiert die Ultra-Premium-Produktlinie „LG Signature“ von LG im Stilwerk in Berlin ihre Deutschland-Premiere. In dem exklusiven Einrichtungscenter im Stadtteil Charlottenburg präsentieren internationale Designer und Künstler hochklassige Möbel- und Einrichtungsgegenstände. Für den Bau des temporären Stores zeichnet die MDL expo International GmbH verantwortlich.



Die neuartige Serie „LG Signature“ des führenden koreanischen Technologiekonzerns vereint puristisches Design, klare Formensprache und eine auf das Wesentliche reduzierte Funktionalität zu außergewöhnlichen Designobjekten. Um die High-End-Produkte aus den Bereichen Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte über den klassischen Elektrofachhandel hinaus erfolgreich am Markt zu platzieren, hat LG nach dem Launch in Großbritannien und Frankreich eine Kooperation mit dem Stilwerk in Berlin geschlossen.



In nur zwei Nächten errichtete MDL expo International den temporären Showroom für „LG Signature“ mitten im Stilwerk. Der Pop-up-Store wurde in Korea konzipiert und von dem führenden Messe- und Ladenbauspezialisten in der firmeneigenen Werkstatt im hessischen Trebur produziert. Ganz im Stil des Markendesigns von „LG Signature“ bestechen die hochwertigen Ladenbauelemente von MDL expo durch eine zeitlose Ästhetik sowie ultimative Einfachheit und Eleganz.













MDL expo International plant und realisiert Messe- und Ausstellungsbauten für Tagungen, Events und Kongresse weltweit im Full Service. Kompetenzen sind Planung, Produktion, Fertigung und Realisation vor Ort von Messeevent- und Setbauten jeglicher Art. Die MDL expo International Group realisiert jährlich mehr als 500 Projekte. Das Unternehmen wurde 1996 von Stefan Löffler gegründet. Heute beschäftigt das Unternehmen 130 festangestellte Mitarbeiter.

