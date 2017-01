GALLERY

New season, new brands!

(firmenpresse) - // Events(at)GALLERY

// Gallery Evening & Occasion

Im Januar 2017 geht die GALLERY in die aktuelle Orderrunde und trumpft mit neuen, internationalen Brands. Zum zehnten Mal findet die Fashion Trade Show nun seit der Gründung statt. Vom 28. bis 30. Januar 2017 dreht sich auf dem Areal Böhler alles rund um das Thema Fashion, Ordergeschäfte und Netzwerken! Die neue Laufzeit über drei Tage sowie die neuen Öffnungszeiten unterstreichen die Entwicklungen der Fashion Trade Show - die Gallery geht mit der Zeit.

Stillstand ist Rückschritt. Daher bietet die Gallery Fachbesuchern ein breites, definiertes Spektrum für das Ordergeschäft, welches sich jede Saison erweitert, unter dem Dach der Fashion Trade Show. Das Segment "Internationale Agenturen & Premium Brands" zeigt innovative und hochwertige Brands. FABI SHOES ALTEA JOES JEANS MAJESTIC SUPERBIA FEMME BY MICHELE ROSSI HUNDRED SHOES KAOS MKT STUDIO PARIS VERY SIMPLE und BARBONE gehören zu den Newbies auf der Gallery!

Für die Bereiche Contemporary, Design & Avantgarde sowie Accessoires präsentieren sich BLUE EFFECT WOMEN INTI FERREIRA IVA KARACIC IVAN GRUNDAHL KOPENHAGEN BY ANDERSON JOHANNA K. MGM DESIGN ROMY STAIB NORDIC WEATHER NATALI ARIANNA und PURE BY NAT als Neuaussteller.

Ulrike Kähler, Project Director Gallery, spricht überzeugt: "Die Weiterentwicklung der Gallery ist mein größter Ansporn. Als Projektleitung der Fashion Trade Show möchte ich die Veranstaltung inhaltlich für das internationale Order-Business weiterhin interessant gestalten. Daher sind wir in jeder Saison erneut auf der Suche nach neuen und innovativen Brands. Für Januar 2017 ist es uns erneut gelungen für den Handel ein spannendes Portfolio zusammenzustellen."

Side-Events. Das Highlight der Side-Events findet am Sonntag, den 29. Januar 2017 um 11.30 Uhr statt. Peter Zimmermann & Isabelle Kohlhaas präsentieren ihre Kollektion dem Handel auf der Gallery im Rahmen eines Press & Customer-Events.

Am Samstag, den 28. Januar 2017 findet erneut das Get-together für Aussteller und Key-Accounts der Branche statt im Alten Kesselhaus auf dem Areal Böhler. Das Event beginnt um 19.00 Uhr.

Der Messe-Sonntag startet mit dem Blogger-Frühstück im Partnerhotel der Gallery, Innside Hotel Düsseldorf Seestern, um 9.30 Uhr! Im Anschluss beginnen sowohl der Blogger Walk als auch die Gallery Tour mit der Kollektionspräsentation und führen wie gewohnt Blogger und Journalisten über das Gelände. Die bekannte Bloggerin Ricarda von Cats & Dogs begleitet die Gallery während der Veranstaltung!

Tres Chic mit Evening & Occasionwear. In der Kaltstahlhalle auf dem Areal Böhler werden in stimmungsvoller Atmosphäre insgesamt 80 Brands der Evening &Occasionwear inszeniert. CHRISTIAN KOEHLERT PARIS TERESA RIPOLL DYNASTY MISSETERN EVENING DRAP BARCELONA LILLY BELLICE STARNIGHT ONI ONIK SONIA PEoA COUTURE TRISHA PATERSON COLLECTION und WEISE sind nur einige der Highlights, die dieses Segment zu bieten hat.

Alle Aktivitäten der Igedo Company: www.igedo.com

Informationen zur GALLERY DÜSSELDORF: www.GALLERY-DUESSELDORF.com





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.igedo.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Gallery



Nr.1 Order-Plattform in Deutschland



Etabliert, geschätzt und innovativ - das ist die GALLERY, die internationale Fashion Trade Show der Igedo Company, die erstmalig im Juli 2012 an den Start gegangen ist. Das Areal Böhler als Location für die Order-Plattform in Düsseldorf bietet die Möglichkeit alle Segmente - Agencies & Premium Brands, Avantgarde, Design & Contemporary, Green(at)Gallery, Fast Fashion, Gallery Evening & Occasion sowie Accessoires - an einem Ort zur gleichen Zeit darzustellen. Auf rund 12.000m² werden über 800 hochwertige Brands mit stylischen Kollektionen in Szene gesetzt. Ein umfangreiches Rahmenprogramm für Key Accounts der Branche, Journalisten und Influencer ergänzt das Ordergeschäft während der Laufzeit. Unter der Leitung von Ulrike Kähler, Project Director Gallery, wird die GALLERY jede Saison weiterentwickelt und das Portfolio entsprechend erweitert.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Igedo Company GmbH& Co. KG

PresseKontakt / Agentur:

Igedo Company

Carina Rother

Emanuel-Leutze-Straße 8

40547 Düsseldorf

rother(at)igedo.com

0211 4396378

www.GALLERY-DUESSELDORF.com



Datum: 12.01.2017 - 16:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1443872

Anzahl Zeichen: 3440

Kontakt-Informationen:

Firma: Igedo Company GmbH& Co. KG

Ansprechpartner: Christina Grell

Stadt: Düsseldorf

Telefon: 0211 4396386





Diese Pressemitteilung wurde bisher 58 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung