Nachhaltigkeitsindikatoren objektiv gemessen

(ots) - Am 11. Januar hat das Bundeskabinett die

Neuauflage 2016 der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie beschlossen,

die an die 17 internationalen Entwicklungsziele (SDGs) der Agenda

2030 der Vereinten Nationen angepasst wurde. Wie bereits seit dem

Jahr 2006 wird auch mit der Neuauflage 2016 das Statistische

Bundesamt (Destatis) damit beauftragt, die Indikatoren der

Nachhaltigkeitsstrategie fachlich unabhängig darzustellen und über

deren Entwicklung objektiv zu berichten.



Mit dem aktuellen Indikatorenbericht 2016 legt das Statistische

Bundesamt (Destatis) seinen sechsten Bericht vor. Er hat mit seinen

insgesamt 63 von der Bundesregierung beschlossenen Indikatoren zu den

17 Themenfeldern der SDGs sowohl die direkte wirtschaftliche, soziale

und ökologische Entwicklung in Deutschland als auch die Außenwirkung

und die internationale Zusammenarbeit im Blick. Dabei sind weiterhin

alle Themenbereiche der bisherigen nationalen

Nachhaltigkeitsstrategie Bestandteil der Neuauflage 2016. Durch die

stärkere internationale Ausrichtung sind weitere Themenbereiche wie

Armut, Wasser und Sanitärversorgung, nachhaltige Konsum- und

Produktionsmuster sowie Meere hinzugekommen. Dadurch hat sich die

Anzahl der Indikatoren zur Messung der nachhaltigen Entwicklung im

Vergleich zur bisherigen Strategie von 38 auf 63 erhöht.



Im Indikatorenbericht des Statistischen Bundesamtes wird mit einem

Bewertungssystem anhand einheitlicher Kriterien die Entwicklung und

voraussichtliche Zielerreichung aller Indikatoren beurteilt. Die

bereits bekannte Darstellungsform mit den "Wettersymbolen", die eine

schnelle Einschätzung der Entwicklung des jeweiligen Indikators

ermöglicht, wird beibehalten. Derzeit entwickeln sich 47 der 63

Indikatoren in Richtung der angestrebten Zielwerte. 9 Indikatoren aus

unterschiedlichen Bereichen weisen einen gegenläufigen Trend auf.



Beispielsweise nimmt der Anteil übergewichtiger Erwachsener

kontinuierlich zu und liegt nun bei rund 14 %. Zudem erhöht sich der

Anteil der Messstellen, an denen der Schwellenwert für Nitrat im

Grundwasser eingehalten wird, nicht und liegt seit Jahren unverändert

bei rund 82 %. Genauere Hintergrundinformationen zu allen Indikatoren

und deren Entwicklung werden detailliert im Indikatorenbericht 2016

des Statistischen Bundesamtes erläutert.



Datum: 12.01.2017 - 15:30

