Der Tagesspiegel: Tagesspiegel-Umfrage: Union wählen wegen Merkel

(ots) - Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts

Civey für den in Berlin erscheinenden "Tagesspiegel" (Freitagausgabe)

können sich knapp 19,1 Prozent der Deutschen vorstellen, bei der

Bundestagswahl zum ersten Mal in ihrem Leben CDU/CSU ihre Stimme zu

geben. 14,6 Prozent der Befragten nennen dafür Bundeskanzlerin Angela

Merkel als Grund, für 4,5 Prozent der Befragten geben andere Gründe

den Ausschlag für diese Entscheidung. Für 59 Prozent der Befragten

kommt es indes nicht in Frage, CDU/CSU zu wählen.



Zu Beginn des Wahljahres gewinnt die Union in der Wählergunst:

Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, kämen CDU/CSU nach einer Umfrage

des Online-Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag des

"Tagesspiegels" auf 35,2 Prozent, was eine Steigerung um 2,3

Prozentpunkte im Vergleich zum Dezember 2016 bedeutet.



http://www.tagesspiegel.de/politik/tagesspiel-umfrage-union-waehle

n-wegen-angela-merkel/19243762.html



