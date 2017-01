Digi Connect Core for i.MX6UL Single Board Computer

Entwicklungskit ab sofort bei Atlantik Elektronik verfügbar

(PresseBox) - Ab sofort ist bei Atlantik Elektronik, Anbieter zukunftsweisender Komplettlösungen, der neue Digi ConnectCore for i.MX6UL Sigle Board Computer erhältlich.

Dieser ist eine universell einsetzbare, performante Plattform zur Entwicklung vernetzter Geräte. Das Connect Core for i.MX6UL Entwicklungskit beinhaltet den Standard Single Board Computer (SBC) und dient darüber hinaus zur Evaluierung des zu Grunde liegenden ConnectCore 6UL System-on-Module (SoM).

Als verifiziertes Reference Design für das System-on-Module ist er damit bestens für die schnelle Entwicklung von Prototypen geeignet, oder direkt für den Einsatz in Serienprodukten mit wenig bis gar keiner Hardwareentwicklung.

Der Standardformfaktor (87mm x 63mm) ist die ideale Lösung für vernetzte Anwendungen, die eine hohe Zuverlässigkeit und Flexibilität fordern, wie zum Beispiel in Medizintechnik und Gesundheitswesen, Transport, Energieversorgung, Landwirtschaft, Gebäudeautomation und Industrie.

Der SBC bringt alle Eigenschaften des ConnectCore 6UL System-on-Modul (SoM) mit, das wiederum auf dem NXP i.MX6UL Low Power-Applikationsprozessor aufgebaut ist. Standardmäßig enthalten sind 256MB Flash, 4GB eMMC, 256MB RAM, zwei integrierte 10/100-Mbit Ethernet-Schnittstellen, ein vorzertifizierter 802.11ac Dual-Band-Wireless-LAN mit Bluetooth® 4.2 Chip und eine integrierte Antenne mit hohem Wirkungsgrad

sowie alle wichtigen Peripherie-Schnittstellen.

Das DIGI ConnectCore® für i.MX6UL Starter Kit ist die ideale Plattform für einen einfachen Einstieg.

Das vollständige Yocto Project Linux BSP, der Software Support für das ConnectCore 6UL Modul und die SBC Plattform beinhalten Komponenten wie das neue Digi TrustFence? Device Security Framework sowie Wireless Connectivity Stacks und Treiber für industriell führende drahtlose Modems.

Zu allen Single Board Computern bietet Atlantik Elektronik ein großes Portfolio an verschiedenen Komponenten wie Displays, Memories, unterschiedliche drahtlose Lösungen (integriert oder über RF Module) und Antennen an. Dabei stellt Atlantik Elektronik sicher, dass alle Komponenten zusammenpassen und bietet auch entsprechende Treiber und Adapter an, die für eine schnelle und einwandfreie Entwicklung notwendig sind. Dadurch wird die benötigte Zeit, um die Produkte auf den Markt zu bringen, deutlich verkürzt.





Atlantik Elektronik ist ein Unternehmen der Atlantik Networxx AG. Das Unternehmen ist führender Technologievermarkter und Design-In-Spezialist innovativer Halbleiterprodukte und Halbleiterlösungen für den High-End-Bereich wachstumsorientierter Märkte und bietet auch Entwicklungsleistungen und Produktionskapazitäten für Kunden an. Atlantik ist Trendscout für neue Lösungen und neue Technologien. Die Kompetenzen und das Produktportfolio des Unternehmens liegen in den Bereichen Mikrocontroller/SOM, Wireless, Audio/Video, Sensors, Displays und Connectivity.





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Atlantik Elektronik ist ein Unternehmen der Atlantik Networxx AG. Das Unternehmen ist führender Technologievermarkter und Design-In-Spezialist innovativer Halbleiterprodukte und Halbleiterlösungen für den High-End-Bereich wachstumsorientierter Märkte und bietet auch Entwicklungsleistungen und Produktionskapazitäten für Kunden an. Atlantik ist Trendscout für neue Lösungen und neue Technologien. Die Kompetenzen und das Produktportfolio des Unternehmens liegen in den Bereichen Mikrocontroller/SOM, Wireless, Audio/Video, Sensors, Displays und Connectivity.





Dies ist eine Pressemitteilung von

Atlantik Elektronik GmbH

Datum: 12.01.2017 - 15:03

Sprache: Deutsch

News-ID 1443879

Anzahl Zeichen: 3094

Kontakt-Informationen:

Firma: Atlantik Elektronik GmbH

Stadt: Planegg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 30 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung