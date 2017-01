Streetspotr und PRofiFLITZER begründen einzigartige Kooperation

Nürnberg/Berlin, 13.01.2017. Streetspotr, der europäische Pionier im Bereich Mobile Crowdsourcing, schließt eine Kooperation mit PRofiFLITZER, einem der führenden Anbieter für personalgestützte Markenförderung in der D-A-CH-Region. Die beiden Unternehmen kombinieren Ihre Kompetenzen zu einem einzigartigen Leistungsangebot. Kunden können ab sofort mit nur einem Auftrag ihre Merchandisingmaßnahmen durchführen und gleichzeitig digital kontrollieren.

(firmenpresse) - Vereinigung der Kernkompetenzen schafft neue Vorteile für den Kunden



Mit der Kooperation sind Streetspotr und PRofiFLITZER die ersten, die mobiles Crowdsourcing und professionelles Merchandising miteinander verbinden. Die Zusammenarbeit führt in erster Linie zu einem Mehrwert für den Kunden. Von PRofiFLITZER speziell geschultes Personal führt Merchandising-Aktivitäten wie Regal- und Produktpflege oder die Optimierung von Verkaufsflächen im Handel durch. Der jeweilige Merchandiser dokumentiert das Ergebnis anschließend mit der Streetspotr-App. Auf diese Weise können Kunden in Echtzeit prüfen, ob ihre Promotion korrekt umgesetzt oder ob Produkte wie gewünscht platziert wurden – und das flächendeckend in allen ausgewählten Geschäften. Der Kunde erhält alle Daten direkt aus einer Hand und kann sein Merchandising so noch effizienter gestalten und umsetzen.



Wertvoller Mehrwert für Kunden und Partner



„Mit seiner langjährigen Erfahrung und einem großen Stamm an speziell geschultem Personal ist PRofiFLITZER der ideale Partner für diesen Schritt. Das physische Eingreifen am Point of Sale, das Streetspotr alleine nicht leisten kann, kann von den ausgebildeten Mitarbeitern von PRofiFLITZER problemlos erledigt werden. Die Zusammenarbeit ermöglicht es unserem Kunden also, eine Vielzahl von Merchandising-Aktivitäten gleichzeitig auszuführen und durch unsere Live-Daten die Ergebnisse sofort zu kontrollieren. Das professionell von PRofiFLITZER ausgewählte Personal sorgt dabei für das nötige Vertrauen und die Erfahrung im Merchandising-Bereich,“ erklärt Dorothea Utzt, CEO von Streetspotr, in Bezug auf die zukünftige Zusammenarbeit.



Mobile Crowdsourcing als Chance im Retail Marketing



„Mit Streetspotr gewinnt PRofiFLITZER einen innovativen und weltweit führenden Partner im Bereich Brand Monitoring im Zuge der digitalen Evolution seiner personalgestützten Retail Marketing Lösungen. Durch die Zusammenarbeit begegnen wir dynamisch den erhöhten Erwartungen von Konsumgüterherstellern und Handel in den Bereichen Retail Intelligence und Shopper Insights und profitieren dabei effektiv von Streetspotrs Erfahrung und Know-How im globalen Wachstumsmarkt Mobile Crowdsourcing. Unsere bestehenden Systeme zur Analyse der Brand Performance unserer Kunden werden durch die leistungsfähige und flexible Technologie von Streetspotr optimal ergänzt. Gemeinsam mit Streetspotr bieten wir Kunden so eine ganzheitliche Lösung für ihr Retail Marketing und kommunizieren Marken noch wirkungsvoller an die Zielgruppe,“ so Bastian Müller, CEO von PRofiFLITZER, zur Kooperation mit Streetspotr.







Über PRofiFLITZER



PRofiFLITZER mit Sitz in Berlin steht seit über 12 Jahren für wirkungsvolle und messbare Kommunikationsmaßnahmen im Bereich der personalgestützten Markenförderung. Mit über 16.000 Markenspezialisten in der gesamten D-A-CH-Region unterstützt das Unternehmen Konsumgüterhersteller und Handel in den Bereichen Promotion, Retail Marketing, Konzeption und Training. Leistungsfähige Online-Erfassungs- und Analysesysteme ermöglichen es Kunden, alle relevanten Informationen zu ihren Projekten in Echtzeit abzurufen, um schneller und präziser auf sich ändernde Marktgegebenheiten zu reagieren. Mehrstufige Personalauswahlverfahren, fundierte Kenntnisse der Absatzkanäle sowie ein hohes Beratungsniveau im Rahmen der Projektoptimierung tragen dazu bei, Umsätze effektiv zu steigern und Markenbotschaften nachhaltig zu kommunizieren.





Streetspotr ist Europas größte mobile Crowd mit globalem Wirkungsbereich und Vorreiter im Bereich Mobile Crowdsourcing. Mehr als 500.000 User erledigen Aufträge per Smartphone für Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen, die Bedarf an ortsgebundenen Informationen wie z. B. lokalen Werbe- und Produktplatzierungen oder Marktforschungs- und Verifikationsdaten haben. In Echtzeit erhalten die Auftraggeber Daten wie Fotos, Videos und Checks vor Ort, die von Usern unterwegs erledigt werden. Im Online-Kundenportal werden alle Informationen zugänglich gemacht und Auswertungen sowie Dashboards bereitgestellt. Durch diese Art der Informationsbeschaffung können Firmen vom „Wissen der Vielen“ profitieren und es entsteht eine klassische Win-Win-Situation: Die Nutzer verdienen sich ganz nebenbei ein Taschengeld dazu, die Kunden sparen sich enorme Zeit-, Fahrt- und Personalkosten und erhalten schnell und effizient Einblicke, die sonst nur mit einem sehr hohen Aufwand verbunden wären.

Kommentare zur Pressemitteilung