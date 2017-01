ARD und ZDF berichten von der IHF Handball-WM 2017 in Frankreich

(ots) - ARD und ZDF werden nachrichtlich und in Form von

Highlights von der IHF Handball-Weltmeisterschaft 2017 in Frankreich,

die gestern begann und am 29. Januar 2017 mit dem Finale in Paris

endet, berichten können. Die Sender konnten sich darüber jetzt

kurzfristig mit dem Rechteinhaber beIN Sports einigen.



Das erste Spiel in dieser WM wird der amtierende Europameister

Deutschland am morgigen Freitag gegen Ungarn (Anwurf 17.45 Uhr)

bestreiten. Das Erste, das ZDF sowie die Dritten werden im Fernsehen

und auf ihren Plattformen von allen besonders interessanten Spielen

der WM nachrichtlich und ausführlich in Highlights berichten und die

Zuschauer so mit allen wichtigen Bildern von den Spielen, mit

Interviews und Stories umfassend informieren.



http://zdfsport.de



http://twitter.com/ZDFpresse



http://twitter.com/ZDFsport



http://facebook.com/ZDFsport



Pressekontakt:



Swantje Lemenkühler, ARD-Koordination Sport, Telefon: 089 -

5900-23780, swantje.lemenkuehler(at)DasErste.de



ZDF-Pressestelle: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;

Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk(at)zdf.de







Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121



Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

ZDF

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 12.01.2017 - 15:42

Sprache: Deutsch

News-ID 1443887

Anzahl Zeichen: 1491

Kontakt-Informationen:

Firma: ZDF

Stadt: Mainz





Diese Pressemitteilung wurde bisher 31 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung