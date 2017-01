TIAN Evolution - Paul Ivic und ein Team aus Spitzenköche laden zum Dinner

Anlässlich des fünfjährigen Jubiläums des vegetarischen Gourmetrestaurants TIAN lädt Geschäftsführer und Chef de Cuisine Paul Ivic zu einem kulinarischen Highlight ein – dem TIAN Evolution. Juan Amador, Harald Irka, Stefan Langmann und Stefan Heilemann kreieren am 31. Januar 2017 an der Seite von Sternekoch Paul Ivic und Pâtissier Thomas Scheiblhofer ein einzigartiges Menü.





Tian Wien

(firmenpresse) - Seit mittlerweile fünf Jahren prägt das Wiener Gourmetrestaurant TIAN von Christian Halper die Gastronomie-Szene des Landes. Zu verdanken ist das dem kompromisslosen Qualitätsanspruch und der Leidenschaft für außergewöhnliche vegetarische Gerichte von Küchenchef Paul Ivic und seinem Team. Der Lohn: Bis heute ist das TIAN das einzige vegetarische Restaurant Österreichs mit drei Gault Millau-Hauben und einem Michelin-Stern. Klar, dass dieser Erfolg auch bei anderen Spitzenköchen Anerkennung findet und sich mit den Jahren enge Freundschaften zu namhaften Kollegen entwickelt haben.



TIAN Evolution



"Ein regelmäßiger Austausch mit unseren Produzenten, Mitarbeitern, Gästen, aber auch mit anderen Küchenchefs - kurzum mit Menschen, die unsere Leidenschaft für Qualität und Geschmack teilen, ist ein ganz wesentlicher Bestandteil unserer Philosophie", erklärt Paul Ivic.

Aus diesem Grund laden Paul Ivic und TIAN Chef-Pâtissier Thomas Scheiblhofer vier befreundete Chefköche zu einem ganz besonderen Abend ein. Am 31. Januar 2017 erwarten Gäste beim "TIAN Evolution" ein exklusives, vegetarisches 6-Gang-Menü von Juan Amador (Amador's Wirtshaus & Greißlerei, Wien, 3 Hauben), Harald Irka (Saziani Stub'n, Straden, Südoststeiermark, 3 Hauben), Stefan Langmann (Vila Joya, Algarve, Portugal, 2 Sterne), Stefan Heilemann (Ecco Zürich, Schweiz, 2 Sterne) sowie Paul Ivic und Thomas Scheiblhofer. Die Weinbegleitung kommt von TIAN Head Sommelier Matthias Pitra.

"TIAN Evolution steht für eine permanente Weiterentwicklung. Es macht uns Spaß, unsere Gäste immer wieder aufs Neue zu überraschen", freut sich Paul Ivic auf das Event.



TIAN Evolution

Dienstag, 31. Januar 2017

Einlass: 18:30 Uhr, Beginn: 19:00 Uhr

6 Gänge inkl. Weinbegleitung

199 Euro pro Person

Reservierung unter office(at)tian-vienna.com



TIAN Gourmetrestaurant Wien

Himmelpfortgasse 23, 1010 Wien

Tel. +43 (0) 1 890 4665 29

reservierung(at)tian-vienna.com



www.taste-tian.com

www.facebook.com/tianvienna

www.instagram.com/restaurant_tian_vienna





Über TIAN Gourmetrestaurant Wien



Das TIAN Gourmetrestaurant im Herzen Wiens wurde im Dezember 2011 als erstes Lokal der TIAN Gruppe von Gründer Christian Halper eröffnet - zu ihr zählen heute auch das TIAN Bistro am Wiener Spittelberg, das TIAN Bistro im Kunsthaus Wien und das TIAN Restaurant München. 2016 feierte das Restaurant sein fünfjähriges Jubiläum. Küchenchef und Geschäftsführer Paul Ivic setzt mit seinem hohen Anspruch an Qualität und Kreativität neue Maßstäbe in der vegetarischen Küche. Mit Erfolg: Denn drei Gault Millau-Hauben (17 von 20 Punkte seit 2014) und einen Michelin-Stern (2014) für ein vegetarisches Restaurant in Österreich gab es zuvor noch nie. Das TIAN gehört damit auch zu den zwei besten vegetarischen Restaurants Europas und zu den besten vier vegetarischen Restaurants weltweit.







