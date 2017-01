"Heilige Drei Könige" auf der Ballermann Ranch

Sternsinger der kath. Kirchengemeinde Sulingen (Niedersachsen) bringen den"Christus-Segenswunsch" auf die Ballermann Ranch in Blockwinkel.

Die Hlg. Drei Könige und Ballermann - Chefin Annette Engelhardt - Ballermann Ranch

(firmenpresse) - Es sind Justin, David und Mathias, die als Casper, Melchior und Balthasar in Begleitung von Andrea Goldmann-Hogrefe am Sonntag der Blockwinkeler Pferderanch einen Besuch abstatteten und dabei von den Eheleuten Annette und Andre Engelhardt herzlichst empfangen wurden. Festlich gewandet als die "Heiligen Drei Könige", brachten die drei Jungs mit Kreide den Segensunsch 20*C+M+B+17 (Christus segne dieses Haus) an Haustür und Stallungen der Ballermann Ranch an.

In diesem Jahr sammeln die fleißigen Sternsinger der Pfarrgemeinde Sulingen in Niedersachsen für durch den weltweiten Klimawandel in Not geratende Kinder ("Kinder in Not"). So war es natürlich auch für die Ballermann - Rancher Annette und Andre Engelhardt selbstverständlch, die Sammeldose der Sternsinger zu bestücken und auch jedem "König" eine Kleinigkeit mit auf den weiteren Weg zu geben.

"Es ist schon sehr beeindruckend", so die Ballermann - Markenchefin Annette Engelhardt, "das Kinder mit soviel Freude ihre kostbare und rare Freizeit opfern, um anderen Menschen zu helfen. Hieran können wir uns alle ein Beispiel nehmen!"

Mehr Infos zur Ballermann Ranch unter www.ballermann-ranch.de





A. Engelhardt-Markenkonzepte GmbH: Verwaltung und wirtschaftliche Verwertung von eingetragenen Markenrechten und von sonstigen Kennzeichenrechten (z. B. Marken: Ballermann, Longhitter Golf u. a.). Entwicklung von Markenkonzepten und Markenideen; Realisierung von Markenprojekten.

