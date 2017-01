Fort- und Weiterbildung für Tierärzte

Nachweis der Wirksamkeit von Homöopathie bei Tieren

(firmenpresse) - (NL/8999860446) In der biologischen Landwirtschaft wird der Einsatz homöopathischer Arzneien in Europa explizit empfohlen: Sie sollen gegenüber der konventionellen Medizin bevorzugt werden, heißt es in entsprechenden EU-Bio-Verordnungen der Europäischen Kommission. Während Landwirte tagtäglich Erfolge mit der Homöopathie erfahren, suchen die Skeptiker nach wissenschaftlichen Beweisen. Wien (OTS)

Vor diesem kontroversiellen Hintergrund haben die Österreichische Gesellschaft für Veterinärmedizinische Homöopathie (ÖGVH) und die International Association for Veterinary Homeopathy (IAVH) den Review von Döhring und Sundrum, erschienen im Dezember 2016 im Veterinary Record (1), im Sinne einer objektiven Berichterstattung kommentiert. Quelle: http://www.oegvh.at/index.php/forschung

Die Fort- und Weiterbildung für Tierärzte" aus München (www.fuwft.de) veranstaltet Fortbildungen und Weiterbildungen im Bereich der klassischen Homöopathie zur Zusatzbezeichnung Homöopathie (D, A, CH).

Link: http://www.fortundweiterbildungfuertieraerzte.de/seminare/

