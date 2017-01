Festtagspfunde - gesund Abnehmen nach den Feiertagen

-- /via Jetzt-PR/ --

eTriggs - Festtagspfunde gesund und effizient reduzieren

(firmenpresse) - Reichhaltiger Genuss und Süßspeisen gehören ganz selbstverständlich in die Weihnachts- und Silvesterzeit. Die Tage werden als Ausnahme von üblichen Ess- und Lebensgewohnheiten verstanden. Überschüssige Pfunde werden als unvermeidbare Begleiterscheinung akzeptiert. So ist laut einer Studie* das Körpergewicht der Deutschen im Oktober am niedrigsten und im Dezember am höchsten. Sind die Festtage vorüber, gilt es das Wunschgewicht wiederherzustellen, um die Gesundheit wieder zu fördern.



In einer im New England Journal of Medicine veröffentlichen Studie(*) wurde von US-Wissenschaftlern die unterjährige Gewichtsentwicklung von 3.000 Teilnehmern aus Deutschland, den USA und Japan untersucht. Der Hauptfokus lag auf dem Gewicht 10 Tagen vor und nach dem Weihnachtsfest. Das Ergebnis: Mit 0,6 % Zunahme über die Feiertage stehen die Deutschen auf dem Negativ-Index ganz oben. Die Entscheidung für die persönlich passende Diät-Variante ist eine individuelle - wichtig dabei bleibt, bekannte JoJo-Fallen auszuschließen. Abnehmen mit Light-Lebensmitteln ist dabei ebenso ineffizient wie Diäten, die den Körper in Stresssituationen bringen.



Eine gesunde Alternative bieten bioenergetische Produkte wie die des Herstellers eTriggs, die das Abnehmen auf natürlichem Wege unterstützen. Im Mittelpunkt steht die gezielte Stimulierung körpereigener Prozesse, da die Gewichtsreduzierung hauptsächlich ein vom Körper gesteuerter Mechanismus ist. eTriggs werden dazu äußerlich auf der Haut angebracht. Sie stimulieren die Zellaktivität und beseitigen Störungen. Gleichzeitig wird die Ausschüttung von Botenstoffen und Hormonen angeregt, die den Stoffwechsel antreiben. Der Körper wird dadurch wieder auf eine ausgeglichene Nahrungs- und Energieaufnahme ausgerichtet. Der Appetit wird üblicherweise reduziert und das Bedürfnis nach Bewegung gesteigert. eTriggs bieten damit keine Symptom-Therapie, sondern setzen direkt an den Ursachen an - für ein gesundes Wohlfühlgewicht nach den Feiertagen.





Abnehm-eTriggs kosten in der 3-stufigen Premium-Variante 198 EUR inklusive Versand, die 1-stufige Basis-Version 129 EUR. eTriggs sind frei von Nebenwirkungen und auch für Allergiker geeignet.



Alle Informationen zu eTriggs inklusive Bestellmöglichkeiten unter: www.etriggs.com



Quelle(*1): www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMc1602012 sowie www.nejm.org/doi/suppl/10.1056/NEJMc1602012/suppl_file/nejmc1602012_appendix.pdf







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.etriggs.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

eTriggs sind bioenergetisch programmierte Coins, die am Körper angebracht, den Kommunikationsfluss der körpereigenen Zellen und Rezeptoren positiv beeinflussen. Fehlende Informationen werden "getriggert", bioenergetische Störungen so beseitigt. Zur Verfügung stehen eTriggs für unterschiedliche Anwendungen und Problemstellungen - alle ohne Chemie und Nebenwirkungen. Die Anwendung ist ohne ärztliche Aufsicht möglich, erfolgt nur äußerlich und ist sehr einfach vorzunehmen. Im Produktportfolio befinden sich aktuell eTriggs als Unterstützung unter anderem zur Raucherentwöhnung, Gewichtsreduzierung, Stressresistenz, gegen Ängste und Panik. Die Wirkungsweisen von eTriggs werden kontinuierlich überprüft sowie auf weitere Bereiche erweitert. Die wissenschaftlichen Grundlagen auf denen eTriggs basiert, wurden 1950 entdeckt. Die Wirkungsweise entspricht vom Prinzip her der menschlichen Zellkommunikation. Menschliche Zellen tauschen zur Steuerung von Prozessen Milliarden von energetischen Impulsen aus. Nach diesem Prinzip übertragen eTriggs entsprechende Informationen an Körperzellen, um fehlende Impulse wieder zu initiieren oder Störungen zu beseitigen.





Dies ist eine Pressemitteilung von

eTriggs s. à r. l.

Leseranfragen:

Rue des Caves 9a, 6718 Grevenmacher

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 12.01.2017 - 17:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1443918

Anzahl Zeichen: 2539

Kontakt-Informationen:

Firma: eTriggs s. à r. l.

Ansprechpartner: Holger Binz

Stadt: Grevenmacher

Telefon: +352-(0)26646823



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.