Offene Sprechzeiten der Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken - jetzt auch im Hohenlohekreis

(PresseBox) - Ab Januar bietet die Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken neben den bisherigen Standorten Heilbronn, Schwäbisch Hall und Tauberbischofsheim auch offene Sprechzeiten in Künzelsau an und ist somit flächendeckend in allen Stadt- und Landkreisen der Region vertreten.

Die Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken bietet im Rahmen der offenen Sprechzeiten eine individuelle Erst- und Orientierungsberatung für Frauen zu Themen der beruflichen Orientierung, des Wiedereinstiegs, der beruflichen Weiterentwicklung sowie der Selbständigkeit an. Die Beratungen sind objektiv, vertraulich und kostenfrei. Ebenso richtet sich das Angebot an kleine und mittlere Unternehmen, die Fragen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie, zur Fachkräftesicherung durch Frauenerwerbstätigkeit und zur Umsetzung einer gendergerechten und familienbewussten Personalpolitik haben.

Die offenen Sprechzeiten im Hohenlohekreis finden jeden 4. Dienstag im Monat jeweils von 9 bis 12 Uhr im Landratsamt Hohenlohekreis in Künzelsau statt. Der erste Termin ist am Dienstag, 24. Januar 2017. Weitere Termine im ersten Quartal sind der 28. Februar 2017 und der 28. März 2017. Zu den offenen Sprechzeiten finden Sie uns im Landratsamt Hohenlohekreis, Allee 16, Gebäude B, EG, Raum 9, 74653 Künzelsau.

Um eine kurze Anmeldung zur offenen Sprechzeit wird gebeten: s.riess(at)heilbronn-franken.com oder 07131 5946-380. Neben den offenen Sprechzeiten vor Ort können Sie jederzeit Anfragen auch über E-Mail, Telefon oder Skype an das Team der Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken richten. Weitere Informationen und die Sprechzeiten an den anderen Standorten finden Sie auf der Website der Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken: www.frauundberuf-hnf.com.

Zum Vormerken:

Außerdem finden im Jahr 2017 vier Workshops für Frauen zum Thema ?Berufliche Perspektiven" im Hohenlohekreis statt. Der erste Workshop startet am Dienstag, 14. Februar 2017 am Vormittag in Künzelsau. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie in Kürze ebenfalls auf der Website der Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken.



HINTERGRUNDINFORMATIONEN

Im Rahmen des Landesprogramm "Kontaktstellen Frau und Beruf" fördert das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg Kontaktstellen in Baden-Württemberg. Projektträger der Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken ist die Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH (WHF). Neben der Landesförderung wird die Kontaktstelle über die WHF-Gesellschafter kofinanziert.





