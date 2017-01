"ttt - titel thesen temperamente" (MDR)

am Sonntag, 15. Januar 2017, um 23:05 Uhr

(ots) - Die geplanten Themen:



Alles Lüge. Über den Umgang mit gefälschten Nachrichten Israel

droht Pakistan mit einem Atomschlag, Hillary Clinton lenkt einen

Kinderpornoring von einer Pizzeria in Washington aus und in

Halberstadt plündern Flüchtlinge einen Streichelzoo und verspeisen

die Ziegen. Nachrichten aus den letzten Tagen und Wochen, gelesen und

weitergeleitet von Hundertausenden Menschen - Fake News. Die sozialen

Netzwerke sind voll davon. Manche glauben, dass sie die letzten

US-Präsidentschaftswahlen entschieden haben. Der Bundeswahlleiter

warnt vor einem ähnlichen Szenario in Deutschland. Die Hysterie ist

perfekt. Aber ist sie auch berechtigt? Lügen und Falschmeldungen hat

es in Geschichte und Politik immer gegeben. Nur heute verbreiten sie

sich rasanter und so leicht wie nie: Ein Knopfdruck genügt, um die

ganze Welt zu erreichen. Dagegen sehen die klassischen Medien alt

aus. Das Strafrecht erweist sich als zu schwerfällig, um schnell

gegen grobe Verleumdungen vorzugehen. Das neue tschechische "Zentrum

gegen Terrorismus und hybride Gefahren" hat rund 20 Mitarbeiter und

zum Jahresanfang seine Arbeit aufgenommen und auch das deutsche

Innenministerium plant, die Errichtung einer Eingreiftruppe gegen

Fake News. Doch wie das mit unserer grundgesetzlich garantierten

Meinungs- und Pressefreiheit vereinbart werden kann, weiß niemand.

"ttt" über Wahrheit und Lüge im hoffentlich nicht postdemokrastischen

Zeitalter. Autor: Rayk Wieland



Der Minimalist: Philip Glass wird 80



Im Musiklexikon steht er als Minimalist. Aber er war auch

Tellerwäscher und Taxifahrer, bis er mit 42 Jahren das erste Geld als

Komponist verdiente. Seine frühen Kompositionen - die bahnbrechende

Oper "Einstein on the beach" und die Musik zum Experimentalfilm

"Koyaanisqatsi" - erweckten bei nicht wenigen Zuhörern den Eindruck,



die Nadel des Plattenspielers sei in der Rille hängengeblieben. In

den Siebziger Jahren, erzählt Philip Glass heute, warf das Publikum

bei den Konzerten gern mit Gegenständen. Jetzt, zum 80. Geburtstag

feiert Amerika Glass als seinen größten zeitgenössischen Komponisten:

Den Mann, dessen musikalische Sprache wie eine akustische Tür zum

Unbekannten ist - ein nur scheinbar sich immer wiederholender,

hypnotischer, zum Himmel strebender Sound, der doch nie dort ankommt.

Autor: Andreas Lueg



Nilüfer Göles Studie über Muslime in Europa Die letzten Jahre

waren geprägt von Debatten über den Islam. Die in Paris lehrende

anerkannte Soziologin Nilüfer Göle geht diesen zum Teil hysterisch

geführten Diskussionen um Moscheebauten und Kopftücher auf den Grund,

indem sie mit den Menschen spricht, die diese Fragen betreffen, die

aber in den Auseinandersetzungen selten zu Wort kommen. In 21

Großstädten hat sie Muslime getroffen und sie in ihrem Alltag

begleitet - vier Jahre lang. Ihre Studie führte sie durch ganz

Europa. Göle hat in ihrem Buch "Europäischer Islam" erstmals das

Thema aus einer gesamteuropäischen Perspektive und mit Fokus auf den

Alltag der Menschen beleuchtet. Gerade in Zeiten von Terror scheinen

die Konfrontationslinien zwischen dem Islam und Europa härter zu

werden. Doch wie Nilüfer Göle zeigt, ist der Islam längst

selbstverständlicher Bestandteil unseres Alltagslebens. Es entstehen

neue Identitäten und Formen des Zusammenlebens und natürlich auch

neue Konflikte. Autorin: Brigitte Kleine



Du sollst nicht töten - Mel Gibsons Kriegsdrama über den

US-Veteran Desmond Doss Er will Menschen retten, nicht töten. Deshalb

zieht der Amerikaner Desmond Doss 1942 für die USA in den Krieg. Doch

er weigert sich, eine Waffe zu tragen. Ohne je einen Schuss

abzugeben, hat er vielen Menschen das Leben gerettet - mit großer

Selbstlosigkeit und dank seines Gottvertrauens. Der 2006 Verstorbene

Doss gehört heute zu den berühmtesten Kriegsveteranen. Regisseur Mel

Gibson hat seine Lebensgeschichte nun in "Hacksaw Ridge" verfilmt.

Sein Heldenepos zeigt Doss als einen bibeltreuen Mann und strengen

Christen, der sich als einziger unter den US-Soldaten streng an das

Gebot hält: "Du sollst nicht töten." Sein Glaube bringt dem Sanitäter

an der Front zwar viel Spott, Hohn und Verachtung ein. Doch unbeirrt

rettet er unter Einsatz seines Lebens hunderten Soldaten das Leben.

Der Film "Hacksaw-Ridge" ist kein Appell für den Frieden, sondern ein

pathetisch erzählter Kriegsfilm mit grausamen Schlachtszenen, in

dessen Zentrum ein selbstloser Samariter für das Leben und um die

Gnade Gottes kämpft. Der Film startet am 26. Januar in den deutschen

Kinos. Autoren: Matthias Morgenthaler, Simone Unger



Moderation: Max Moor



Redaktion: Jens-Uwe Korsowsky/ Matthias Morgenthaler (MDR)







Pressekontakt:

Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,

Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner(at)DasErste.de



Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

ARD Das Erste

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 12.01.2017 - 17:03

Sprache: Deutsch

News-ID 1443934

Anzahl Zeichen: 5427

Kontakt-Informationen:

Firma: ARD Das Erste

Stadt: München





Diese Pressemitteilung wurde bisher 56 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung