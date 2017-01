Kalkofes Mattscheibe goes international (FOTO)

(ots) -

DW Deutsche Welle zeigt die TELE 5 Medien-Satire von und mit

Oliver Kalkofe erstmals weltweit in englischer Sprache Was haben

Oliver Kalkofe und die DW Deutsche Welle gemeinsam? Sie sind beide

unbestritten die mediale Stimme Deutschlands. DW Deutsche Welle als

unabhängige und journalistische, Kalkofe als unbestechliche und

medien-satirische Instanz. Der gemeinsame Wille, Missstände

aufzudecken und öffentlich zu machen, bringt die beiden Medien-Marken

nun auf internationaler Ebene zusammen - mit Kalkofes Media Meltdown

geht Kalkofes Mattscheibe auf Weltreise in 130 Länder! Zunächst mit

zehn Beiträgen auf Englisch und Deutsch nimmt TELE 5-Satiriker Oliver

Kalkofe weltweite TV-Sünden ins Visier und macht allen Klischees zum

Trotz die Message klar: "Es gibt in der Comedy-Wüste Deutschland eine

einzigartige Düne, die seit 20 Jahren erfolgreich vorwärts drängt."

Nun rollt sie über die deutschen Grenzen hinaus. Weltweit einzigartig

auch: Ein Darsteller, der mediale Entgleisungen aufdeckt, sie

anspielt, um dann in die Szene zu springen und sie in bis zu 13

verschiedenen Charakteren in einem Bild weiterzuspielen und dann

komplett ad absurdum zu führen. Im Visier von Kalkofes Media Meltdown

für DW Deutsche Welle: Die US-Waffen-Lobby, die speziell Werbespots

für Frauen verbreitet, um auch das vermeintlich schwache Geschlecht

hinter die Flinten zu bekommen. Chinas Präsident Xi Ping und die

audiovisuelle Zweiweg-Kommunikation mit seinen zwei Taikonauten auf

Expansionskurs in ihrer chinesischen Orbitkapsel "Shenzhou 11".

Donald Trump, der versucht, mit den Gräueltaten des IS von seinen

sexistischen Entgleisungen abzulenken. Oliver Kalkofe: : "Deutschland

mag auf einigen Gebieten Export-Weltmeister sein, im Bereich Humor

haben wir uns leider bislang eher weniger hervorgetan. Ich bin sehr

stolz, der deutschen Spaß- und Satirewirtschaft mit meinem



bescheidenen Beitrag nun ein wenig unter die Arme greifen zu dürfen."

Gerda Meuer, Deutsche Welle Programmdirektorin: "Oliver Kalkofe

verstärkt uns mit einem Comedy-Format, das zum Profil der DW passt.

Satire und Humor gehören selbstverständlich zum Angebot der DW, das

zeigt zum Beispiel der Erfolg unserer 'Al-Basheer Show' im arabischen

Programm. Wir sind noch mit weiteren Comedians im Gespräch, denn wir

sind überzeugt, dass unsere Nutzer mit solchen Formaten intelligent

unterhalten werden können."



Start des internationalen Roll-outs von Kalkofes Mattscheibe aka

Kalkofes Media Meltdown ist der 12.01.2017. Zu sehen bei DW Deutsche

Welle online bei YouTube und über Facebook. Zentraler Weblink für

Kalkofes Media Meltdown: www.facebook.com/dw.euromaxx "Kalkofes

Mattscheibe" ist eine Koproduktion der Rat Pack

Filmproduktion (www.ratpack-film.de) und der Kalk-TV Produktions

GmbH.







Pressekontakt:

die agentour GmbH

Julia Borgmeier

T +49 89 530 997-47

jb(at)die-agentour.de



Original-Content von: Tele 5, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Tele 5 love-at-first-shot.jpeg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 12.01.2017 - 17:02

Sprache: Deutsch

News-ID 1443935

Anzahl Zeichen: 3299

Kontakt-Informationen:

Firma: Tele 5 love-at-first-shot.jpeg

Stadt: München





Diese Pressemitteilung wurde bisher 59 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung