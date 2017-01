Kult-Sessel in XXL: BeSeaside rockt den Strand!

Riesiger Adirondack-Chair in Heiligenhafen (Beach Motel)

Finale Arbeiten vor dem Transport an´s Meer ...

(firmenpresse) - Heiligenhafen, 12.01.2017 - "Ein schöner weisser Riese!", so könnte man das umschreiben, was das brandneue Beach-Motel in Heiligenhafen diese Woche in den Sand gestellt hat. Vor dem Hoteleingang thront sprichwörtlich nun ein sogenannter Adirondack-Chair (im Norden auch bekannt als "Alsterstuhl"), allerdings in XXL-Ausführung.

Leuchtend weiss lackiert , knapp 3 Meter hoch, fast 500kg schwer (aus Eichenholz) und als Spezialprojekt in moderner Tischlerarbeit gebaut: so fügt sich der Riesen-Stuhl sehr gut in den Charme auf dem Steinwarder in Heiligenhafen; dort entsteht schrittweise ein neues, attraktives Flair und Ambiente für Urlauber wie auch Einheimische.

"Für uns ist er der passende Willkommensgruss an unsere Gäste - wir haben ja einen Adirondack Chair auch in unserem Logo, er steht für Gelassenheit mit Kultfaktor und passt daher grossartig zum Beach Motel!" freut sich Alexandra Rojas, die Direktorin des Hotels.

Man sei froh, das Projekt sogar mit einem Partner aus der Region realisiert zu haben: das noch junge Unternehmen "BeSeaside" aus Hamburg (www.beseaside.de hat das Projekt realisiert. Der Inhaber Christof Kroczek ist ebenfalls begeistert: "So einen tollen Auftrag haben wir nicht alle Tage! Es freut uns, dass das Beach Motel hier wieder mal etwas Aussergewöhnliches gewagt hat!".

Gemeinsam mit seinem Partner, einem Möbelbaubetrieb in Schleswig-Holstein (Schädlich Möbeldesign) hat sich Kroczek den Adirondack Chairs verschrieben, "in der Regel bauen wir unsere Sessel aber in Normalgrösse", pflichtet er mit einem Augenzwinkern bei./ CK, 12.01.2017

Bilder des Projektes gibt es unter www.facebook.com/SeasiderChairs/

Live-Bilder





http://www.beseaside.de



BeSeaside baut & liefert ein Lebensgefühl.

U.a. fertigen wir (in DE) Adirondack Chairs (als "Seasider Chairs") in Standard-Ausführungen wie auch in individuellen Varianten.

BeSeaside

BeSeaside

Christof Kroczek

Saselheider Strasse 54

22159 Hamburg

christof.kroczek(at)gmx.net

01776772424

www.beseaside.de



BeSeaside

Christof Kroczek

Stadt: Hamburg

Telefon: 01776772424





