Bedienungsfreundliches CAD-Design und 3D-Druck mit ViaCAD 10

Avanquest veröffentlicht zum Jahresanfang die neue Version seines bedienungsfreundlichen CAD-Programms in zwei Editionen für CAD-Anfänger sowie Profis

(PresseBox) - Mit ViaCAD 10 liefert Avanquest jetzt eine neue und verbesserte Version seines Premium-CAD-Programms. Die Software stammt von US-Entwickler Punch! und bürgt wie auch in den Vorgängerversionen für hervorragende Produktqualität. Die neue Version legt dabei besonderen Fokus auf das Thema 3D-Drucken. Avanquest veröffentlicht die Software in zwei unterschiedlich konfigurierten Editionen im deutschsprachigen Handel sowie online.

ViaCAD bietet fortgeschrittenes CAD-Design sowie in der Professional-Version jetzt auch 3D-Modellierung, Prototyping und fotorealistische Renderings. Beide Editionen enthalten neu neben einer optimierten Benutzeroberfläche, der 64Bit-Unterstützung und einer verbesserten Core-Technologie jetzt auch die Möglichkeit, 3D-PDFs zu exportieren. Die Professional-Version enthält in der neuen Version 10 außerdem eine KeyShot-Plugin-Unterstützung (ausgezeichnete 3D Rendering App), Multithreading (nutzt alle verfügbaren Prozessoren des Computers) sowie ein Rapid Render-Werkzeug für Holzarbeiten.



ViaCAD 2D/3D 10 bietet die volle Power der 3D-Technik, egal welche Designerfahrung vorliegt. Diese Software verbindet nahtlos 2D und 3D und hilft damit ohne Umstände die skizzierten Ideen in die 3D-Realität zu übertragen. Leistungsstark und einfach zu nutzende 3D-Werkzeuge zum Zeichnen und Modellieren machen aus jedem Nutzer einen erfahrenen Profi. Dank der Dateikompatibilität ermöglicht ViaCAD spielend leichtes Teilen der Design mit anderen.



ViaCAD Professional 10 ist die perfekte Symbiose aus konzeptionellen präzisen und umsetzungsstarken 3D-Werkzeugen. Ausgerichtet auf professionelle Anwender liefert ViaCAD Professional 10 die optimale Flexibilität zur Gestaltung von Gitternetzen, Oberflächen und genauester Körpermodellierung, während man seine Idee in die 3D-Realität umsetzen. Zusätzlich beinhaltet ViaCAD Professional etliche leistungsfähige 2D Zeichenwerkzeuge für eine optimale Dokumentation der Projekte. Die Power aller ViaCAD-Werkzeuge zusammen erlaubt dem Nutzer das perfekte Designen von passenden Teilen für den späteren 3D-Druck, Prototypen oder komplexen Produktionsteilen.



Neu in ViaCAD 10 (beide Editionen):

- Aktualisierte Benutzeroberfläche für effektive Bedienung

- 64-Bit-Unterstütztung für leistungsstarkes Arbeiten

- Inklusive ausgewählter 3D-Druck-Werkzeuge aus den beliebten ViaCAD PowerPacks

- Leistungssteigerung durch Verbesserung der Kerntechnologie

- Neues Sketch-Up 2016 Pro Export-Werkzeug

- Über 26.000 Symbole nach Industrie-Standards

- Aktualisierte Gitternetz-Werkzeuge

- 3D-PDF exportieren

Nur in ViaCAD Professional 10:

- KeyShot-Plugin Unterstützung (mit Preisen ausgezeichnete 3D Rendering App)

- Multithreading (nutzt alle verfügbaren Prozessoren des Computers)

- Rapid Render Werkzeug für Holzarbeiten

Nur in der ViaCAD-Retail-Version: Rabattgutschein für 3D-Druck auf www.trinckle.com

- Beide Boxversionen von ViaCAD beinhalten einen 15%-Rabattgutschein für die 3D-Druck-Webseite Trinckle (www.trinckle.com)

- In ViaCAD entworfene Modelle können somit direkt, für einen vergünstigten Preis, bei Trinckle gedruckt werden.

Anwendungsbeispiele für ViaCAD Professional 10:

- Produkt- und Verpackungsdesign

- Do-it-Yourself Projekte inklusiver präziser Modelle für CNC-Maschinen

- Möbeldesign

- Anspruchsvolle Editier-Tools für Renderings und Animationen

- Prototypen herstellen mit 3D-Drucker

- 2D skizzieren, schematisieren und zeichnen

- Designs und fotorealistische Renderings für Marketing-Material

- ViaCAD Professional 10 enthält alle Funktionen von ViaCAD 2D/3D 10, sowie fortgeschrittene 3D-Modellierungs- und Fotorendering-Werkzeuge

- Texturen-Bibliothek mit über 1400+ Materialien ? realistische Texturen per Drag & Drop nutzen, wie zum Beispiel Holz, Farbe, Fabrikate, Ziegel, Steine und mehr.

- Komplexe organische Strukturen erschaffen und NURB Oberflächen-Modellierung

- Subdivision-Technologie um Netze zu verfeinern und auszubessern

- Fotorealistisches Rendering

- Leistungsstarke 3D-Tools wie Gitter-, Oberflächen- und Soliden-Modellierung, blenden, anfasern, aushöhlen.

- 3D-Drucker Verfikationen für optimale Ergebnisse

- Umfangreiche 2D Zeichen-Tools (Text, Dimensionen, 3D zu 2D, Kostenkalkulator)

- LogiCursor erlaubt präzisestes zeichnen mit Maus in 2D und 3D - und denkt gleichzeitig einen Schritt voraus

- Drücken/Ziehen-Tool liefert intuitives Editieren der 3D-Modelle

- Über 275 Intelligente Werkzeuge ? Eine Sammlung von einfach zu bedienenden Werkzeugen, die beim Zeichnen und Designen mit höchster Präzision helfen

- Deutsches Handbuch und englischsprachige Video-Tutorial

Perfekte 3D-Druck-Werkzeuge in beiden Editionen:

ViaCAD enthält in beiden Editionen potente 3D-Druck-Werkzeuge zur optimalen Vorbereitung und Validierung ihrer Designs, um diese 3D-Drucker-fertig zu machen.

- 3D Drucker-Check

- Oberflächen Normalen-Check

- Überhang Analyse

- Wand-Dicke

- Vorschau der Scheiben

- Auto Positionierung

- Struktur-Unterstützung

- Druckvolumen berechnen

- Drucker definieren und konfigurieren



Preise (UVP inkl. MwSt.) und Verfügbarkeit:

ViaCAD 2D/3D 10 sowie ViaCAD 3D Professional 10 sind ab sofort im deutschsprachigen Handel sowie im Internet unter folgenden Links verfügbar:

? ViaCAD 2D/3D 10:

http://shop.kochmedia.com/... (D: 89,99 EUR UVP)

http://shop.kochmedia.com/... (CH: 103.50 SFR UVP)

? ViaCAD 3D Professional 10:

http://shop.kochmedia.com/... (D: 229,99 EUR UVP)

http://shop.kochmedia.com/... (CH: 265.00 SFR UVP)

Systemvoraussetzungen:

- Microsoft® Windows® 10, 8, 7, Vista

- Mac OS X (nur 64-bit-Systeme!) 10.12 | 10.11 | 10.10 | 10.9 | 10.8

- 1 Ghz Intel® Pentium® Prozessor oder äquivalent

- PCI- oder AGP-3D-Grafikkarte (min. 512 MB RAM)

- 4 GB Festplattenspeicher

- 1 GB Arbeitsspeicher (RAM)

- Internetverbindung für Produktaktivierung



Avanquest ist einer der weltweit führenden Softwareverlage und vermarktet sein Repertoire aus eigener Entwicklung wie auch von renommierten Technologiepartnern mit Niederlassungen in Europa und Nordamerika. Avanquest wendet sich mit seinen Programmen (z.B. Bildbearbeitung, CAD, DTP und Web-Design, Office, Tuning- und Systemtools, Security, Privacy, Spiele) über verschiedene Kanäle wie Einzel- und Fachhandel, Onlineshops und Direktvermarktung an Endkonsumenten wie auch Geschäftskunden.

Die Avanquest-Firmengruppe wird als Aktienunternehmen seit Dezember 1996 an der Euronext (ISIN FR0004026714) gehandelt. Mehr über die deutschsprachigen Softwareprodukte von Avanquest erfahren Sie im Internet unter www.avanquest.com/Deutschland.





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

