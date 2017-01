WAZ: Liedermacher Hannes Wader

kündigt Bühnenabschied an

(ots) - Der Protestsänger und Liedermacher Hannes Wader

("Heute hier, morgen dort") hat nach 50 Tourneejahren seinen Abschied

von der Bühne angekündigt, berichtet die in Essen erscheinende

Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) in ihrer Freitagausgabe.



Er werde in diesem Jahr noch 38 Konzerte und im April 2018 eine

letzte Tournee mit etwa zehn Konzerten spielen, schreibt das Blatt

unter Berufung auf die Homepage des 74-jährigen Künstlers. Derzeit

arbeite er an einem Buch, schreibe weiter Songs und "das eine oder

andere Album" wolle er "doch noch rausbringen."







Datum: 12.01.2017 - 17:26

