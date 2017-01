Crowdfunding für glutenfreie Biospätzle & Co – RuKi mit Startnext auf dem Weg zum Erfolg

Einfach essen, was schmeckt und dabei gesund bleiben. Mit den glutenfreien Bio-Frischteigwaren von Ruki ist das bald für alle möglich. Im Januar 2017 hat das Food-Start-up aus Peißenberg eine Crowdfunding Kampagne für glutenfreies Genießen lanciert und suchen Unterstützer.

(firmenpresse) - „Wir wollen, dass Menschen mit Glutenunverträglichkeit und Zöliakie endlich ganz einfach genießen können - zu einem fairen Preis.“ Für den Unternehmensausbau setzen Brigitte Kirchberger und Girolama Scarcella auf das Internet und engagierte Unterstützer. Am 10. Januar 2017 ging die Crowdfunding Kampagne www.startnext.com/ruki online, um an Kapital für die nächsten Schritte zu kommen. Der Zuspruch ist hoch. Schon nach wenigen Stunden wurde ein Viertel des Fundingziels erreicht, aber noch brauchen sie jeden Mitstreiter. Die Gründerinnen bauen bewusst auf die unkonventionelle Finanzierungsidee, denn die Banken halten Start-up-Unternehmen trotz Kapitalschwemme sehr knapp. Und obwohl die beiden Middle-Agerinnen so gar nicht in das Schema der hippen Start-up Gründerszene passen, starten sie mit ihrer Idee und der unkonventionellen Finanzierungsmethoden durch.



Glutenfrei ist mehr als nur ein Trend. Inzwischen leiden über eine Million Menschen in Deutschland an einer Glutenunverträglichkeit. Die Symptome reichen von kurzfristigem Unwohlsein bis hin zu einer lebenslangen, chronischen Krankheit. Hinzu kommen immer mehr Menschen, die sich bewusst und weizenarm ernähren wollen. Für sie alle stellt Ruki frische, glutenfreie Schlemmerspätzle & Co in Bioqualität her und das mit Erfolg. 2016 erhielt die Teigwarenmanufaktur gleich zwei free from food awards auf der „free from“ Leitmesse in Berlin. Und von der Deutschen Stiftung für Zöliakie sind die Produkte auch zertifiziert. Das macht die Bio-Frischeteigwaren von Ruki einzigartig. Bisher gibt es die Spätzle & Co auf Messen und im Ruki Onlineshop. Damit zukünftig alle glutenfrei genießen können, will das Unternehmen mithilfe der Startnext Kampagne in den Bio-Handel. Das Ziel der Crowdfunding Kampagne: 10.000,- Euro. Die investieren Girolama und Brigitte in einen Verkostungsstand, Maschinen und neue Produkte.



Die Finanzierung über Crowdfunding hat Charme. Jeder kann am Projekt mithelfen und direkt profitieren. Denn wer bei der startnext.com/ruki Kampagne mitmacht, bekommt attraktive Dankeschöns aus der Ruki-Palette zum Sonderpreis. Und wer will, kann das Projekt auch einfach so unterstützen. Beim Crowdfunding zählt jeder Euro.





Ihrem Ziel sind die Gründerinnen jetzt schon ein bisschen näher gekommen. Bei den ersten Bio-Großhändlern sind die glutenfreien Frischprodukte schon gelistet. „Bald stehen wir in jedem Kühlregal“, malt Brigitte Kirchberger die nähere Zukunft aus. Aber nur, wenn die Finanzierung klappt. Dann können sie größere Maschinen kaufen und Mitarbeiter einstellen. Auch hier hat Geschäftsführerin Girolama Scarcella einen Herzenswunsch. Sie will älteren Menschen und Müttern nach der Kinderpause eine Chance für den Wiedereinstieg ins Berufsleben geben. „Aber dafür brauchen wir die Unterstützung von vielen“, so Girolama, „gemeinsam sind wir stark.“







Weitere Infos zur Pressemeldung:

https://startnext.com/ruki



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Brigitte Kirchberger und Girolama Scarcella haben 2007 in ihrem Restaurant erste glutenfreie Gerichte gekocht. Die Reaktion der Gäste war überwältigend. Mit diesem Antrieb wagten Gründerinnen den Neustart: 2016 errichteten sie eine glutenfreie Frischteigwaren Manufaktur in Peißenberg. Dort produzieren sie in einem glutenfreien Reinraum frische, gluten,- laktose- und weizenfreie Spätzle & Co. Im März 2016 erhielten zwei Ruki Produkte (Schupfnudeln und Knödel) den free from food award bei der „free from“ Leitmesse in Berlin. Im November 2016 folgte das zertifizierte Biosiegel und ab 2017 startet der Einzug in die Kühlregale von Bioläden.



Die Produkte

Frische Spätzle, Schupfnudeln und Semmelknödel ohne Gluten und in Bioqualität - selbstverständlich? Nein. Denn genau die Frische ist es, die Ruki von anderen glutenfreien Bioprodukten unterscheidet. Die Frischteigwaren sind garantiert in einer glutenfreien Umgebung hergestellt. Zertifiziert von der Deutschen Gesellschaft für Zöliakie. Ein wichtiger Aspekt, denn für Menschen mit Glutenunverträglichkeit kann jede Verunreinigung mit Gluten schwerwiegende Folgen haben. Auch die Verpackung ist so ausgelegt, dass die Produkte von Gluten-Allergikern ganz einfach ohne Kontamination zubereitet werden können. Ein wichtiger Gewinn an Lebensqualität für alle Betroffenen.



Fakten Ruki Crowdfunding-Kampagne bei Startnext.com:

Startnext ist die größte Crowdfunding Plattform für kreative und nachhaltige Ideen, Projekte und Start-ups in Deutschland. 2016 konnten über 1000 Projekte erfolgreich finanziert werden. Die Kampagne von Ruki unter www.startnext.com/ruki hat zum Ziel 10.000 Euro für die Produktion von glutenfreien Spätzle, Schupfnudeln und Semmelknödeln zu erzielen. Start der Kampagne ist der 10. Januar 2017. Die Kampagne läuft insgesamt 6 Wochen. Schon nach wenigen Stunden wurde 25 % des Fundingziels erreicht. Die Unterstützer erhalten für ihr finanzielles Engagement attraktive „Dankeschöns“ und profitieren bei der Crowdfunding Aktion von Sparangeboten (bis zu 35 %). Begleitet wird die Crowdfunding Aktion von einer Social Media Kampagne, die potenzielle Unterstützer über Facebook ansprechen soll.

Die Teilnahme an der Startnext.com/ruki Kampagne ist unkompliziert und ohne „Haken“.

1. Startnext.com/ruki Link anklicken (oder in Browser eintippen)

2. Registrieren

3. Dankeschön aussuchen oder mit freiem Betrag unterstützen und Daumen drücken.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Ruki GmbH

Leseranfragen:

RuKi GmbH

Wörther Str. 56

82380 Peißenberg

Mail: kontakt(at)ruki-gmbh.de

Telefon: 08803/4909401

Internet: www.ruki-glutenfrei.de



PresseKontakt / Agentur:

RuKi GmbH

Brigitte Kirchberger

Wörther Str. 56

82380 Peißenberg

Mail: kirchberger(at)ruki-gmbh.de

Telefon: 08803/4909401

Internet: www.ruki-glutenfrei.de

Datum: 12.01.2017 - 18:28

Sprache: Deutsch

News-ID 1443949

Anzahl Zeichen: 3167

Kontakt-Informationen:

Firma: Ruki GmbH

Ansprechpartner: Wolfram Schlenker

Stadt: Peißenberg

Telefon: 015251550551



Meldungsart: bitte

Versandart: Veröffentlichung

Anmerkungen:



Bilder und Probeprodukte auf Anfrage

Info über Veröffentlichungen erwünscht.

Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.