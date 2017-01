Haarpflege 2017: Neues Jahr, neue Vorsätze.

Wer seinen Haaren etwas Gutes tun möchte, der greift neben Shampoo, Kuren & Co. auf ein natürliches und altbewährtes Mittel zurück: Vitalisierendes Haaröl.

Vitalisierendes Haaröl

Durch Vitalisierendes Haaröl endlich wieder schöne und volle Haare.



Im neuen Jahr gesellt sich gerne der Vorsatz einer verbesserten und intensiveren Haarpflege hinzu. Denn besonders in der kalten Jahreszeit erfordert die Haarpflege extra Aufmerksamkeit. Das Haar kann stumpf wirken und die Kopfhaut wird durch die trockene Heizungsluft zusätzlich belastet. Ein neuer Trend geht dahin, regelmäßige und vor allem natürliche Ölkuren durchzuführen.



Vitalisierendes Haaröl enthält durchblutungsfördernde Kräuter, die die Kopfhaut pflegen und das Haarwachstum anregen können. Empfohlen wird es, eine Kur zwei Mal pro Woche anzuwenden und wie folgt durchzuführen:



Nachdem etwas Vitalisierendes Haaröl in die Kopfhaut einmassiert und ein Teil in den Längen verteilt wurde, sollte es für mindestens dreißig Minuten einwirken, gerne auch länger. Haare, die nur noch leicht in der Kopfhaut verankert waren, können sich lösen. Die Sorge, diese Haare würden durch die Kur ausfallen ist unbegründet, da diese Haare sich bereits im Lösungsprozess befunden haben. Ölige und cremige Texturen machen die Kopfhaut geschmeidig, blockierende und trockene Hautschüppchen werden geglättet, wodurch das Lösen leichter geschieht.



Auch für die tägliche Anwendung ist Vitalisierendes Haaröl geeignet und kann wie folgt angewendet werden:



Es wird empfohlen, ein bis zwei Tropfen des Öls mit den Handflächen in die Längen zu streichen. Dadurch werden diese geschmeidig, sind geschützt und brechen nicht so leicht ab. Wer noch keine langen Haaren hat, sich diese jedoch wünscht, kann von der wachstumsfördernden Wirkung profitieren.



Eine genaue Anleitung und weitere Pflegetipps für schöne und volle Haare finden sich unter: http://www.schnelleres-haarwachstum.de/pflege.php. Hier wird zur erfolgreichen Haarpflege ein Naturprodukt aus Indien empfohlen. Dieses basiert auf der ayurvedischen Medizin gegen Haarausfall und für ein verbessertes Haarwachstum.





Diese indische Haarpflege erzielt die Stimulation und Belebung der Haarwurzel durch eine Kombination aus Rizinusöl, Jatamansi und Gunja. Zusätzlich aktiviert Bala die natürliche Funktion der Haarwurzel und schenkt außerdem Vitalität. Eine verbesserte Durchblutung und Nährstoffversorgung entstehen durch Karottenöl. In der ayurvedischen Medizin weiß man, dass schönes und volles Haar möglich ist, indem man regelmäßige Ölkuren in die eigene Haarpflege integriert.



Vitalisierendes Haaröl sollte für mindestens fünfzehn Minuten einwirken. Je länger es jedoch auf dem Haar verweilt, umso besser kann es seine Wirkung entfalten, im besten Fall auch über Nacht.











http://www.schnelleres-haarwachstum.de/



Beatrice Hassa hat aus Ihrer Affinität zum Internet und aus Ihrem Sinn für Schönheit und Ihrer Freude für Dekoration einen Beruf gemacht, sie ist sowohl Internet Beraterin in dem sie anderen dabei hilft, nebenbei Geld zu verdienen als auch Partylite© Beraterin geworden und hilft so ihren Kunden, schöner und besser zu leben. Die gleiche Motivation hat sie auch zu ihrem neuesten Projekt bewogen, Menschen zu helfen, die unter Haarausfall leiden.



Hassa Internet Service - Schnelleres Haarwachstum

Thomas-Müntzer-Str. 7, 08115 Lichtentanne

