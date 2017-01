Ghostwriter für Masterarbeit in Architektur

(PresseBox) - ArchitektInnen setzen sich mit den Fragen nach dem Zweck eines Bauwerks und dessen Integration in bereits Bestehendes auseinander. Dafür benötigen sie ein breites Kompetenz-Portfolio und erlernen daher zum einen kultur- und gesellschaftswissenschaftliche Grundlagen, Architekturgeschichte und Kunstgeschichte. Zum anderen wird der technischen Dimension des Entwerfens Rechnung getragen: Erlernt werden Statik, Gebäudetechnik, Baurecht (was darf wie realisiert werden?), Landschaftsplanung und Stadtplanung. Zudem werden auch persönliche, handwerkliche Kompetenzen vermittelt: Dazu zählen etwa das Gestalten von Entwürfen (Freihand, vor allem aber auch computerunterstützt mit sogenannten CAD-Programmen), aber auch Management- und Verwaltungskompetenzen (etwa Controlling) in Bezug auf ein Bauprojekt.

Ziel der Fachrichtung ist es dabei immer auch, das Bauwerk als Ganzes und seine Bezüge zu seiner Umwelt im Auge zu behalten, und sich nicht ausschließlich auf technische Detaillösungen zu konzentrieren. Zunehmend an Bedeutung gewinnen auch Ansätze des Nachhaltigen Bauens ? architektonisches Planen und Entwerfen versucht hier auch Antworten auf Ressourcenknappheit und Klimawandel zu geben. Studierende sollen befähigt werden, zwischen dem technisch Machbaren und dem ökologisch Sinnvollen abzuwägen.

Weitere Informationen finden Sie hier: http://masterarbeitschreiben.com/...



Sie suchen einen hochqualifizierten akademischen Ghostwriter für Ihre Abschlussarbeit? Seit mehr als 10 Jahren ist unser Unternehmen als Ghostwriter in verschiedenen Fachbereichen für Sie tätig. Wir als akademische Ghostwriter Agentur haben uns auf das Verfassen und Lektorieren von qualitativ-hochwertigen Texten spezialisiert. Dabei spielt für unsere Ghostwriter und Akademiker Diskretion, aber auch Transparenz nach innen und außen eine wichtige Rolle, um gemeinsam mit Ihnen Ihre Abschlussarbeit erfolgreich zu schreiben. Um ein hohes Maß an Qualität zu erzielen, arbeiten für unser akademisches Unternehmen ausschließlich fachlich qualifizierte Akademiker, die jahrelange akademische Erfahrungen im Schreiben von disziplinären und interdisziplinären wissenschaftlichen Abschlussarbeiten haben.







Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Sie suchen einen hochqualifizierten akademischen Ghostwriter für Ihre Abschlussarbeit? Seit mehr als 10 Jahren ist unser Unternehmen als Ghostwriter in verschiedenen Fachbereichen für Sie tätig. Wir als akademische Ghostwriter Agentur haben uns auf das Verfassen und Lektorieren von qualitativ-hochwertigen Texten spezialisiert. Dabei spielt für unsere Ghostwriter und Akademiker Diskretion, aber auch Transparenz nach innen und außen eine wichtige Rolle, um gemeinsam mit Ihnen Ihre Abschlussarbeit erfolgreich zu schreiben. Um ein hohes Maß an Qualität zu erzielen, arbeiten für unser akademisches Unternehmen ausschließlich fachlich qualifizierte Akademiker, die jahrelange akademische Erfahrungen im Schreiben von disziplinären und interdisziplinären wissenschaftlichen Abschlussarbeiten haben.





Dies ist eine Pressemitteilung von

acadoo GbR

Datum: 12.01.2017 - 17:33

Sprache: Deutsch

News-ID 1443954

Anzahl Zeichen: 2355

Kontakt-Informationen:

Firma: acadoo GbR

Stadt: Düsseldorf





Diese Pressemitteilung wurde bisher 69 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung